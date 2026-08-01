Сегодняшняя цена Anyspend

Текущая цена Anyspend (ANY) сегодня составляет $ 0.02449419 с изменением 0.95% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ANY на USD составляет $ 0.02449419 за ANY.

На данный момент Anyspend занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 5,388,721, при оборотном предложении 220.00M ANY. В течение последних 24 часов, ANY торговался в диапазоне от $ 0.02449419 (минимум) до $ 0.02490038 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.262432, тогда как исторический минимум составил $ 0.02177347.

В краткосрочной перспективе ANY изменился на 0.00% за последний час и на -0.43% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 4.19.

Рыночная информация Anyspend (ANY)

Рыночная капитализация $ 5.39M$ 5.39M $ 5.39M Объем (24Ч) $ 4.19$ 4.19 $ 4.19 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 24.49M$ 24.49M $ 24.49M Оборотное предложение 220.00M 220.00M 220.00M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Anyspend составляет $ 5.39M, при 24-часовом объеме торгов $ 4.19. Циркулируещее обращение ANY составляет 220.00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 24.49M.