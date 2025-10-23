Что такое Meridian (MRDN)

Meridian provides payment rails as a service for any AI agent framework, building interoperability between competing frameworks via x402-compliant infrastructure. Meridian changes this with universal payment infrastructure across any EVM network and agent protocol, enabling true cross-platform agent collaboration. Our infrastructure eliminates the barriers that keep AI agents locked within proprietary ecosystems, replacing fragmented payment systems with a single, interoperable protocol that works everywhere.

Прогноз цены Meridian (USD)

Токеномика Meridian (MRDN)

Понимание токеномики Meridian (MRDN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MRDN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Meridian (MRDN) Сколько стоит Meridian (MRDN) на сегодня? Актуальная цена MRDN в USD – 0,07574 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MRDN в USD? $ 0,07574 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MRDN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Meridian? Рыночная капитализация MRDN составляет $ 1,25M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MRDN? Циркулирующее предложение MRDN составляет 16,57M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MRDN? MRDN достиг максимальной цены (ATH) в 0,150873 USD . Какова была минимальная цена MRDN за все время (ATL)? MRDN достиг минимальной цены (ATL) в 0,03380441 USD . Каков объем торгов MRDN? Объем торгов за последние 24 часа для MRDN составляет -- USD . Вырастет ли MRDN в цене в этом году? MRDN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MRDN для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Meridian (MRDN)