Какова текущая цена Aubrai by Bio?

Aubrai by Bio (AUBRAI) торгуется по цене ₽85.291242862560000, что отражает изменение цены на уровне 3.89% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Aubrai by Bio в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Decentralized Science (DeSci),AI Agents,x402 Ecosystem,Base Native, AUBRAI часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется AUBRAI?

За последние 24 часа объем торгов AUBRAI составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Aubrai by Bio в обращении?

Сегодня в обращении находится 1430404.6129856643 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг AUBRAI?

В настоящее время Aubrai by Bio занимает рейтинг №2396 с рыночной капитализацией ₽122122694.9382827520000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Aubrai by Bio за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 3.89%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Aubrai by Bio соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Decentralized Science (DeSci),AI Agents,x402 Ecosystem,Base Native AUBRAI демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.