Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Aubrai by Bio сегодня составляет 1,14 USD. Рыночная капитализация AUBRAI составляет 1 632 288 USD. Отслеживайте обновления цен AUBRAI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Aubrai by Bio сегодня составляет 1,14 USD. Рыночная капитализация AUBRAI составляет 1 632 288 USD. Отслеживайте обновления цен AUBRAI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о AUBRAI

Информация о цене AUBRAI

Что такое AUBRAI

Whitepaper AUBRAI

Официальный сайт AUBRAI

Токеномика AUBRAI

Прогноз цен AUBRAI

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Aubrai by Bio

Цена Aubrai by Bio (AUBRAI)

Не в листинге

Текущая цена 1 AUBRAI в USD:

$1,14
$1,14$1,14
+0,03%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Aubrai by Bio (AUBRAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 01:28:13 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Aubrai by Bio

Текущая цена Aubrai by Bio (AUBRAI) сегодня составляет $ 1,14 с изменением 3,89% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AUBRAI на USD составляет $ 1,14 за AUBRAI.

На данный момент Aubrai by Bio занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 632 288, при оборотном предложении 1,43M AUBRAI. В течение последних 24 часов, AUBRAI торговался в диапазоне от $ 1,088 (минимум) до $ 1,16 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 27,72, тогда как исторический минимум составил $ 0,522251.

В краткосрочной перспективе AUBRAI изменился на -1,44% за последний час и на +18,57% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 717,65.

Рыночная информация Aubrai by Bio (AUBRAI)

$ 1,63M
$ 1,63M$ 1,63M

$ 717,65
$ 717,65$ 717,65

$ 2,28M
$ 2,28M$ 2,28M

1,43M
1,43M 1,43M

2 000 000,0
2 000 000,0 2 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Aubrai by Bio составляет $ 1,63M, при 24-часовом объеме торгов $ 717,65. Циркулируещее обращение AUBRAI составляет 1,43M, а общее предложение – 2000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,28M.

История цен Aubrai by Bio в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,088
$ 1,088$ 1,088
Мин 24Ч
$ 1,16
$ 1,16$ 1,16
Макс 24Ч

$ 1,088
$ 1,088$ 1,088

$ 1,16
$ 1,16$ 1,16

$ 27,72
$ 27,72$ 27,72

$ 0,522251
$ 0,522251$ 0,522251

-1,44%

+3,89%

+18,57%

+18,57%

История цен Aubrai by Bio (AUBRAI) в USD

За сегодня изменение цены Aubrai by Bio на USD составило $ +0,0427733.
За последние 30 дней изменение цены Aubrai by Bio на USD составило $ -0,1252178280.
За последние 60 дней изменение цены Aubrai by Bio на USD составило $ -0,4312105860.
За последние 90 дней изменение цены Aubrai by Bio на USD составило $ -0,002437342892888.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0427733+3,89%
30 дней$ -0,1252178280-10,98%
60 дней$ -0,4312105860-37,82%
90 дней$ -0,002437342892888-0,00%

Прогноз цены Aubrai by Bio

Прогноз цены Aubrai by Bio (AUBRAI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AUBRAI в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Aubrai by Bio (AUBRAI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Aubrai by Bio потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Aubrai by Bio достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены AUBRAI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Aubrai by Bio».

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Aubrai by Bio (AUBRAI)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

О Aubrai by Bio

Какова текущая цена Aubrai by Bio?

Aubrai by Bio (AUBRAI) торгуется по цене ₽85.291242862560000, что отражает изменение цены на уровне 3.89% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Aubrai by Bio в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Decentralized Science (DeSci),AI Agents,x402 Ecosystem,Base Native, AUBRAI часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется AUBRAI?

За последние 24 часа объем торгов AUBRAI составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Aubrai by Bio в обращении?

Сегодня в обращении находится 1430404.6129856643 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг AUBRAI?

В настоящее время Aubrai by Bio занимает рейтинг №2396 с рыночной капитализацией ₽122122694.9382827520000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Aubrai by Bio за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 3.89%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Aubrai by Bio соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Decentralized Science (DeSci),AI Agents,x402 Ecosystem,Base Native AUBRAI демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Aubrai by Bio

Страница обновлена: 2026-08-11 01:28:13 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Aubrai by Bio (AUBRAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Aubrai by Bio

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,37700
$0,37700$0,37700

+654,00%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01166
$0,01166$0,01166

-6,94%

AurumX

AurumX

UMX

$0,18299
$0,18299$0,18299

-9,36%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,2281
$3,2281$3,2281

+79,22%

JMDT

JMDT

JMDT

$1,1742
$1,1742$1,1742

+9,56%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,37700
$0,37700$0,37700

+654,00%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,2281
$3,2281$3,2281

+79,22%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0005765
$0,0005765$0,0005765

+84,77%

Myros

Myros

MY

$0,0197
$0,0197$0,0197

+31,33%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0,002119
$0,002119$0,002119

+19,17%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Ястребиная ФРС против роста ETF

Ястребиная ФРС против роста ETFЯстребиная ФРС против роста ETF

Приток 172M$ в ETF перед NFP: сигнал или ловушка?