Какова текущая цена Otto AI?

Otto AI торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 1.89%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как OTTO соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 1.89% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если OTTO превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Otto AI показывает себя по сравнению с токенами категории Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,DeFAI,x402 Ecosystem?

В рамках сегмента Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,DeFAI,x402 Ecosystem OTTO демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Otto AI?

Рыночная капитализация ₽24617746.0978041600000 ставит OTTO на 4090-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется OTTO?

Otto AI обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку OTTO?

При наличии в обращении 450769404.36435694 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.