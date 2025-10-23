Что такое Cod3x (CDX)

Cod3x is an AI framework created in 2023 which powers more than 400,000 AI agents. With the new Cod3x Create app, this framework can be used by anyone to create financial and social AI agents in seconds with no code or technical skills required. Users can stake the CDX token to increase their agent's capabilities, including increased trade frequency and premium data access. On launch, staking CDX will give access to alpha features.

Сколько будет стоить Cod3x (CDX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Cod3x (CDX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Cod3x.

Токеномика Cod3x (CDX)

Понимание токеномики Cod3x (CDX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CDX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Cod3x (CDX) Сколько стоит Cod3x (CDX) на сегодня? Актуальная цена CDX в USD – 0,063375 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CDX в USD? $ 0,063375 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CDX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Cod3x? Рыночная капитализация CDX составляет $ 3,13M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CDX? Циркулирующее предложение CDX составляет 49,41M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CDX? CDX достиг максимальной цены (ATH) в 0,251359 USD . Какова была минимальная цена CDX за все время (ATL)? CDX достиг минимальной цены (ATL) в 0,01749092 USD . Каков объем торгов CDX? Объем торгов за последние 24 часа для CDX составляет -- USD . Вырастет ли CDX в цене в этом году? CDX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CDX для более подробного анализа.

