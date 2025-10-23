Текущая цена Cod3x сегодня составляет 0,063375 USD. Следите за обновлениями цены CDX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CDX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Cod3x сегодня составляет 0,063375 USD. Следите за обновлениями цены CDX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CDX прямо сейчас на MEXC.

Логотип Cod3x

Цена Cod3x (CDX)

Не в листинге

Текущая цена 1 CDX в USD:

$0,063381
-0,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Cod3x (CDX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:33:54 (UTC+8)

Информация о ценах Cod3x (CDX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,059664
Мин 24Ч
$ 0,066833
Макс 24Ч

$ 0,059664
$ 0,066833
$ 0,251359
$ 0,01749092
-0,03%

-0,11%

-11,39%

-11,39%

Текущая цена Cod3x (CDX) составляет $0,063375. За последние 24 часа CDX торговался в диапазоне от $ 0,059664 до $ 0,066833, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CDX за все время составляет $ 0,251359, а минимальная – $ 0,01749092.

Что касается краткосрочной динамики, CDX изменился на -0,03% за последний час, на -0,11% за 24 часа и на -11,39% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Cod3x (CDX)

$ 3,13M
--
$ 3,13M
49,41M
49 410 356,18176558
Текущая рыночная капитализация Cod3x составляет $ 3,13M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CDX составляет 49,41M, а общее предложение – 49410356.18176558. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,13M.

История цен Cod3x (CDX) в USD

За сегодня изменение цены Cod3x на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Cod3x на USD составило $ -0,0263837096.
За последние 60 дней изменение цены Cod3x на USD составило $ -0,0323229674.
За последние 90 дней изменение цены Cod3x на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,11%
30 дней$ -0,0263837096-41,63%
60 дней$ -0,0323229674-51,00%
90 дней$ 0--

Что такое Cod3x (CDX)

Cod3x is an AI framework created in 2023 which powers more than 400,000 AI agents. With the new Cod3x Create app, this framework can be used by anyone to create financial and social AI agents in seconds with no code or technical skills required.

Users can stake the CDX token to increase their agent's capabilities, including increased trade frequency and premium data access. On launch, staking CDX will give access to alpha features.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Cod3x (USD)

Сколько будет стоить Cod3x (CDX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Cod3x (CDX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Cod3x.

Проверьте прогноз цены Cod3x!

CDX на местную валюту

Токеномика Cod3x (CDX)

Понимание токеномики Cod3x (CDX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CDX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Cod3x (CDX)

Сколько стоит Cod3x (CDX) на сегодня?
Актуальная цена CDX в USD – 0,063375 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CDX в USD?
Текущая цена CDX в USD составляет $ 0,063375. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Cod3x?
Рыночная капитализация CDX составляет $ 3,13M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CDX?
Циркулирующее предложение CDX составляет 49,41M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CDX?
CDX достиг максимальной цены (ATH) в 0,251359 USD.
Какова была минимальная цена CDX за все время (ATL)?
CDX достиг минимальной цены (ATL) в 0,01749092 USD.
Каков объем торгов CDX?
Объем торгов за последние 24 часа для CDX составляет -- USD.
Вырастет ли CDX в цене в этом году?
CDX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CDX для более подробного анализа.
