Какова текущая цена Zauthx402?

Zauthx402 (ZAUTH) торгуется по цене ₽0.103569754743044240000, что отражает изменение цены на уровне 6.64% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Zauthx402 в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,x402 Ecosystem,Pump Fund Portfolio, ZAUTH часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется ZAUTH?

За последние 24 часа объем торгов ZAUTH составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Zauthx402 в обращении?

Сегодня в обращении находится 947522240.867213 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг ZAUTH?

В настоящее время Zauthx402 занимает рейтинг №2650 с рыночной капитализацией ₽98135056.6013456800000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Zauthx402 за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 6.64%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Zauthx402 соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,x402 Ecosystem,Pump Fund Portfolio ZAUTH демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.