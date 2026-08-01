Какова текущая цена Daydreams?

Daydreams (DREAMS) торгуется по цене ₽0.150597977214509440000, что отражает изменение цены на уровне 0.59% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Daydreams в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Starknet Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,AI Applications,AI Framework,x402 Ecosystem,Base Native, DREAMS часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется DREAMS?

За последние 24 часа объем торгов DREAMS составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Daydreams в обращении?

Сегодня в обращении находится 849481933.755796 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг DREAMS?

В настоящее время Daydreams занимает рейтинг №2345 с рыночной капитализацией ₽150634108.3412260480000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Daydreams за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 0.59%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Daydreams соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Starknet Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,AI Applications,AI Framework,x402 Ecosystem,Base Native DREAMS демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.