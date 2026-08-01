Какова сегодняшняя актуальная стоимость Alphakek?

Сегодня Alphakek торгуется по цене ₽0.161220649567758480000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -1.55%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна AIKEK в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у Alphakek сегодня?

Alphakek имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался AIKEK сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽0.16114807719444560000 до ₽0.1654949379052480000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов AIKEK?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска Alphakek?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Artificial Intelligence (AI),Analytics,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Telegram Apps,Discord Bots,Base Ecosystem,AI Agents,AI Applications,AI Framework,DeFAI,x402 Ecosystem, созданный на блокчейне --, AIKEK может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.