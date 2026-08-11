Сегодняшняя цена ROBA

Текущая цена ROBA (ROBA) сегодня составляет $ 0 с изменением 16,95% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ROBA на USD составляет $ 0 за ROBA.

На данный момент ROBA занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 408 552, при оборотном предложении 1,00B ROBA. В течение последних 24 часов, ROBA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01003687, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ROBA изменился на +0,10% за последний час и на -35,85% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 13,82K.

Рыночная информация ROBA (ROBA)

Рыночная капитализация $ 408,55K$ 408,55K $ 408,55K Объем (24Ч) $ 13,82K$ 13,82K $ 13,82K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 408,55K$ 408,55K $ 408,55K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация ROBA составляет $ 408,55K, при 24-часовом объеме торгов $ 13,82K. Циркулируещее обращение ROBA составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 408,55K.