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Топ токенов категории Платежные решения по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Платежные решения. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
DASH
DASH
DASH
$ 31.02
-0.29%
-1.68%
-1.02%
$ 395.19M
$ 14.53K
2
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0016784
-0.27%
-3.24%
-7.68%
$ 168.33M
$ 115.37M
3
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001528
+0.33%
-5.27%
-7.62%
$ 146.80M
$ 107.90M
4
AI Analysis Token
AI Analysis Token
AIAT
$ 0.240508
-0.19%
-0.00%
-2.51%
$ 120.25M
$ 23.86K
5
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.0746
+0.31%
-2.46%
-0.90%
$ 102.31M
$ 2.86M
6
Huma Finance
Huma Finance
HUMA
$ 0.02029
-0.25%
-2.55%
+7.02%
$ 66.13M
$ 2.46M
7
Swop
Swop
SWOP
$ 0.00630034
0.00%
--
+0.94%
$ 63.00M
$ 19.43
8
Nano
Nano
XNO
$ 0.399066
-0.12%
-0.01%
-2.01%
$ 53.17M
$ 671.13K
9
Keeta
Keeta
KTA
$ 0.095
-0.32%
-1.96%
-6.32%
$ 52.54M
$ 590.67K
10
Ozapay
Ozapay
OZA
$ 0.04881912
+0.28%
-0.02%
+7.98%
$ 48.66M
$ 44.40
11
Alchemy
Alchemy
ACH
$ 0.004379
-0.46%
-0.95%
+0.74%
$ 43.74M
$ 12.77M
12
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003285
+0.09%
-0.18%
-9.96%
$ 41.50M
$ 25.26M
13
Request
Request
REQ
$ 0.05287
-0.21%
-0.65%
+1.88%
$ 41.41M
$ 1.09M
14
BitDCA
BitDCA
BDCA
$ 0.4478
+0.02%
-2.18%
-2.86%
$ 36.73M
$ 408.51K
15
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003848
+0.47%
-1.21%
-2.48%
$ 33.40M
$ 147.41M
16
Scandic Coin
Scandic Coin
SNC
$ 0.159763
0.00%
0.00%
-1.81%
$ 20.14M
$ 163.51K
17
Striker
Striker
STKRI
$ 0.302903
0.00%
--
+0.04%
$ 15.94M
$ 8.01K
18
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.445
-2.82%
-23.31%
-54.95%
$ 15.17M
$ 2.92M
19
Credible Finance
Credible Finance
CRED
$ 0.62474
-2.41%
+0.21%
+15.14%
$ 14.16M
$ 753.55K
20
Wigl
Wigl
WIGL
$ 0.03143514
+0.09%
--
-0.28%
$ 12.66M
$ 880.33
21
Beincom
Beincom
BIC
$ 0.00511791
0.00%
0.00%
+1.66%
$ 11.48M
$ 2.60K
22
EurocoinToken
EurocoinToken
ECTE
$ 0.08312
+0.05%
-0.02%
-2.90%
$ 8.31M
$ 85.40K
23
Soil
Soil
SOIL
$ 0.1037
+0.07%
-0.34%
-0.36%
$ 7.23M
$ 434.34K
24
MCOIN
MCOIN
MCOIN
$ 0.04004657
0.00%
-0.03%
+30.54%
$ 7.09M
$ 213.10K
25
XTP
XTP
XTP
$ 0.00066642
0.00%
--
-4.03%
$ 6.66M
$ 6.41
26
Nimiq
Nimiq
NIM
$ 0.000464
+0.22%
+1.31%
+1.53%
$ 6.58M
$ 28.75M
27
THAT
THAT
THAT
$ 0.00196313
+0.61%
-0.00%
-1.08%
$ 6.48M
$ 15.11K
28
NetX
NetX
NETX
$ 0.2011
-0.20%
+0.05%
-10.12%
$ 4.64M
$ 272.85K
29
Populous
Populous
PPT
$ 0.081547
+0.21%
-0.03%
+12.86%
$ 4.34M
$ 3.39K
30
ZoidPay
ZoidPay
ZPAY
$ 0.00453927
+0.29%
+0.06%
-18.10%
$ 2.79M
$ 902.11
31
IBS
IBS
IBS
$ 0.00069289
0.00%
0.00%
+0.36%
$ 2.79M
$ 106.20K
32
The Digital Dinar
The Digital Dinar
DINAR
$ 0.13103
+0.14%
-0.01%
-0.45%
$ 2.75M
$ 19.24K
33
Zypto Token
Zypto Token
ZYPTO
$ 0.00285234
+0.17%
-0.01%
-1.74%
$ 2.55M
$ 792.17
34
StarSlax
StarSlax
SSLX
$ 0.00023674
+0.24%
-0.02%
-17.71%
$ 2.37M
$ 151.97K
35
Regent Coin
Regent Coin
REGENT
$ 0.791637
-0.65%
0.00%
-5.70%
$ 2.29M
$ 951.72K
36
Superfluid
Superfluid
SUP
$ 0.00609697
+1.21%
-0.01%
-1.74%
$ 2.05M
$ 30.44K
37
Laqira Protocol
Laqira Protocol
LQR
$ 0.021544
-0.79%
+1.31%
+12.42%
$ 1.91M
$ 1.06M
38
Pluton
Pluton
PLU
$ 0.131594
0.00%
+0.02%
+7.93%
$ 1.84M
$ 1.66K
39
Jetvoy
Jetvoy
VOY
$ 1.779E-5
0.00%
-2.60%
+0.68%
$ 1.78M
--
40
DucatusX
DucatusX
DUCX
$ 0.00584587
+0.06%
-0.00%
-3.03%
$ 1.63M
$ 26.64K
41
MECCA
MECCA
MEA
$ 0.000307
-0.09%
-0.29%
-21.39%
$ 1.23M
$ 2.85K
42
QUP Coin
QUP Coin
QUP
$ 0.00051444
+0.28%
-0.02%
-6.62%
$ 1.03M
$ 118.56
43
Kin
Kin
KIN
$ 3.68174E-7
+0.05%
-4.10%
-7.77%
$ 974.63K
--
44
SyFu Excavation Token
SyFu Excavation Token
EVT
$ 0.932087
-0.01%
-0.01%
+2.12%
$ 875.88K
$ 2.63K
45
ReddCoin
ReddCoin
RDD
$ 2.481E-5
+0.12%
-1.50%
-6.38%
$ 846.26K
--
46
PointPay
PointPay
PXP
$ 0.02651
-0.11%
-0.45%
+6.22%
$ 794.40K
$ 6.30M
47
Baanx
Baanx
BXX
$ 0.003056
0.00%
+0.99%
+0.33%
$ 755.49K
$ 314.46K
48
xMoney
xMoney
XMN
$ 0.00075
0.00%
-3.85%
-17.58%
$ 750.42K
$ 14.22M
49
Platform of meme coins
Platform of meme coins
PAYU
$ 1.212E-9
0.00%
+0.30%
-19.41%
$ 658.29K
--
50
Meridian
Meridian
MRDN
$ 0.01435905
-1.77%
-0.04%
-7.37%
$ 649.12K
$ 12.61K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Платежные решения и почему они так популярны?
Токены категории Платежные решения представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 80 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.59B.
Какой токен из категории Платежные решения демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Платежные решения, отслеживаемых на MEXC, OOB продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 5.40% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Платежные решения находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 80 токенов категории Платежные решения, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Платежные решения относятся DASH, ZBCN, TEL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Платежные решения?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Платежные решения составляет примерно $1.59B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Платежные решения, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.