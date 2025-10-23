Текущая цена Kin сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены KIN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KIN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Kin сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены KIN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KIN прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о KIN

Информация о цене KIN

Whitepaper KIN

Официальный сайт KIN

Токеномика KIN

Прогноз цен KIN

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Kin

Цена Kin (KIN)

Не в листинге

Текущая цена 1 KIN в USD:

--
----
+0,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Kin (KIN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:47:54 (UTC+8)

Информация о ценах Kin (KIN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00122572
$ 0,00122572$ 0,00122572

$ 0
$ 0$ 0

-0,32%

+0,35%

-5,84%

-5,84%

Текущая цена Kin (KIN) составляет --. За последние 24 часа KIN торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KIN за все время составляет $ 0,00122572, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, KIN изменился на -0,32% за последний час, на +0,35% за 24 часа и на -5,84% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Kin (KIN)

$ 2,57M
$ 2,57M$ 2,57M

--
----

$ 2,57M
$ 2,57M$ 2,57M

2,65T
2,65T 2,65T

2 647 309 425 790,407
2 647 309 425 790,407 2 647 309 425 790,407

Текущая рыночная капитализация Kin составляет $ 2,57M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KIN составляет 2,65T, а общее предложение – 2647309425790.407. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,57M.

История цен Kin (KIN) в USD

За сегодня изменение цены Kin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Kin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Kin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Kin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,35%
30 дней$ 0-23,31%
60 дней$ 0-21,19%
90 дней$ 0--

Что такое Kin (KIN)

Kin is a decentralized cryptocurrency that enables global permissionless transactions without the need for intermediaries. The Kin cryptocurrency is noninflationary, with a fully distributed supply that can't be increased.

Kin was created in 2017 by Ted Livingston's Kik Inc. and initially launched on the Ethereum blockchain. In 2020, Kin became the first cryptocurrency to migrate to the Solana blockchain. The Solana blockchain enables Kin to efficiently scale for mainstream global adoption with near instant transactions and fees of just fractions of a penny. Additionally, Solana’s blockchain technology has 0% net carbon impact, providing a sustainable platform for the global Kin economy.

Kin is used as money in a growing economy across independent websites, apps, games, and services including Code Inc.'s global payments platform, which empowers content creators and developers to monetize with micropayments. With Code’s permissionless payment platform, creators can charge as little as $0.05 for content they create online, unlocking new revenue streams not possible with traditional payment models due to fee structures. In 2024, Code Inc. received seed round funding from top VC firms USV and M13, as well as blockchain industry leaders Anatoly Yakovenko, Raj Gokal, Balaji Srinivasan, and others.

In 2020, Kik Inc. agreed to a mutual settlement with the United States SEC, in which Kin was not required to be registered as a security, making Kin one of the few cryptocurrencies with regulatory clarity.

Kin is fully decentralized. There is no centralized entity or foundation that manages the development of the Kin economy or speaks on its behalf. Rather, Kin is supported by an autonomous independent global community of stakeholders who are economically aligned and mutually incentivized to expand Kin's utility and collectively benefit from the value created as adoption grows. We are all Kin.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Kin (USD)

Сколько будет стоить Kin (KIN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Kin (KIN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Kin.

Проверьте прогноз цены Kin!

KIN на местную валюту

Токеномика Kin (KIN)

Понимание токеномики Kin (KIN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KIN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kin (KIN)

Сколько стоит Kin (KIN) на сегодня?
Актуальная цена KIN в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена KIN в USD?
Текущая цена KIN в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Kin?
Рыночная капитализация KIN составляет $ 2,57M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение KIN?
Циркулирующее предложение KIN составляет 2,65T USD.
Какова была максимальная цена (ATH) KIN?
KIN достиг максимальной цены (ATH) в 0,00122572 USD.
Какова была минимальная цена KIN за все время (ATL)?
KIN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов KIN?
Объем торгов за последние 24 часа для KIN составляет -- USD.
Вырастет ли KIN в цене в этом году?
KIN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KIN для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:47:54 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Kin (KIN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.