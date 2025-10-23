Что такое Kin (KIN)

Kin is a decentralized cryptocurrency that enables global permissionless transactions without the need for intermediaries. The Kin cryptocurrency is noninflationary, with a fully distributed supply that can't be increased. Kin was created in 2017 by Ted Livingston's Kik Inc. and initially launched on the Ethereum blockchain. In 2020, Kin became the first cryptocurrency to migrate to the Solana blockchain. The Solana blockchain enables Kin to efficiently scale for mainstream global adoption with near instant transactions and fees of just fractions of a penny. Additionally, Solana's blockchain technology has 0% net carbon impact, providing a sustainable platform for the global Kin economy. Kin is used as money in a growing economy across independent websites, apps, games, and services including Code Inc.'s global payments platform, which empowers content creators and developers to monetize with micropayments. With Code's permissionless payment platform, creators can charge as little as $0.05 for content they create online, unlocking new revenue streams not possible with traditional payment models due to fee structures. In 2024, Code Inc. received seed round funding from top VC firms USV and M13, as well as blockchain industry leaders Anatoly Yakovenko, Raj Gokal, Balaji Srinivasan, and others. In 2020, Kik Inc. agreed to a mutual settlement with the United States SEC, in which Kin was not required to be registered as a security, making Kin one of the few cryptocurrencies with regulatory clarity. Kin is fully decentralized. There is no centralized entity or foundation that manages the development of the Kin economy or speaks on its behalf. Rather, Kin is supported by an autonomous independent global community of stakeholders who are economically aligned and mutually incentivized to expand Kin's utility and collectively benefit from the value created as adoption grows. We are all Kin.

Прогноз цены Kin (USD)

Сколько будет стоить Kin (KIN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Kin (KIN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Kin.

Проверьте прогноз цены Kin!

KIN на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Kin (KIN)

Понимание токеномики Kin (KIN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KIN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kin (KIN) Сколько стоит Kin (KIN) на сегодня? Актуальная цена KIN в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KIN в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KIN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Kin? Рыночная капитализация KIN составляет $ 2,57M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KIN? Циркулирующее предложение KIN составляет 2,65T USD . Какова была максимальная цена (ATH) KIN? KIN достиг максимальной цены (ATH) в 0,00122572 USD . Какова была минимальная цена KIN за все время (ATL)? KIN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов KIN? Объем торгов за последние 24 часа для KIN составляет -- USD . Вырастет ли KIN в цене в этом году? KIN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KIN для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Kin (KIN)