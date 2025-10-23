Текущая цена AI Analysis Token сегодня составляет 0,361919 USD. Следите за обновлениями цены AIAT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AIAT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена AI Analysis Token сегодня составляет 0,361919 USD. Следите за обновлениями цены AIAT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AIAT прямо сейчас на MEXC.

Цена AI Analysis Token (AIAT)

$0,361919
+4,40%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
График цены AI Analysis Token (AIAT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:25:53 (UTC+8)

Информация о ценах AI Analysis Token (AIAT) (USD)

$ 0,345885
$ 0,363251
$ 0,345885
$ 0,363251
$ 0,918633
$ 0,21345
-0,23%

+4,41%

+13,95%

+13,95%

Текущая цена AI Analysis Token (AIAT) составляет $0,361919. За последние 24 часа AIAT торговался в диапазоне от $ 0,345885 до $ 0,363251, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AIAT за все время составляет $ 0,918633, а минимальная – $ 0,21345.

Что касается краткосрочной динамики, AIAT изменился на -0,23% за последний час, на +4,41% за 24 часа и на +13,95% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация AI Analysis Token (AIAT)

$ 39,92M
--
$ 180,87M
110,35M
500 000 000,0
Текущая рыночная капитализация AI Analysis Token составляет $ 39,92M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AIAT составляет 110,35M, а общее предложение – 500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 180,87M.

История цен AI Analysis Token (AIAT) в USD

За сегодня изменение цены AI Analysis Token на USD составило $ +0,01527301.
За последние 30 дней изменение цены AI Analysis Token на USD составило $ +0,0487428166.
За последние 60 дней изменение цены AI Analysis Token на USD составило $ +0,0391235524.
За последние 90 дней изменение цены AI Analysis Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,01527301+4,41%
30 дней$ +0,0487428166+13,47%
60 дней$ +0,0391235524+10,81%
90 дней$ 0--

Что такое AI Analysis Token (AIAT)

Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.

The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.

These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.

These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник AI Analysis Token (AIAT)

Прогноз цены AI Analysis Token (USD)

Сколько будет стоить AI Analysis Token (AIAT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов AI Analysis Token (AIAT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для AI Analysis Token.

Проверьте прогноз цены AI Analysis Token!

AIAT на местную валюту

Токеномика AI Analysis Token (AIAT)

Понимание токеномики AI Analysis Token (AIAT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AIAT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AI Analysis Token (AIAT)

Сколько стоит AI Analysis Token (AIAT) на сегодня?
Актуальная цена AIAT в USD – 0,361919 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AIAT в USD?
Текущая цена AIAT в USD составляет $ 0,361919. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация AI Analysis Token?
Рыночная капитализация AIAT составляет $ 39,92M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AIAT?
Циркулирующее предложение AIAT составляет 110,35M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AIAT?
AIAT достиг максимальной цены (ATH) в 0,918633 USD.
Какова была минимальная цена AIAT за все время (ATL)?
AIAT достиг минимальной цены (ATL) в 0,21345 USD.
Каков объем торгов AIAT?
Объем торгов за последние 24 часа для AIAT составляет -- USD.
Вырастет ли AIAT в цене в этом году?
AIAT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AIAT для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии AI Analysis Token (AIAT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

