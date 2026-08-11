Сегодняшняя цена Striker

Текущая цена Striker (STKRI) сегодня составляет $ 0,302903 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STKRI на USD составляет $ 0,302903 за STKRI.

На данный момент Striker занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 15 940 938, при оборотном предложении 52,63M STKRI. В течение последних 24 часов, STKRI торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,341653, тогда как исторический минимум составил $ 0,277162.

В краткосрочной перспективе STKRI изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 8,01K.

Рыночная информация Striker (STKRI)

Рыночная капитализация $ 15,94M$ 15,94M $ 15,94M Объем (24Ч) $ 8,01K$ 8,01K $ 8,01K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 302,90M$ 302,90M $ 302,90M Оборотное предложение 52,63M 52,63M 52,63M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Striker составляет $ 15,94M, при 24-часовом объеме торгов $ 8,01K. Циркулируещее обращение STKRI составляет 52,63M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 302,90M.