Какова текущая цена Scandic Coin?

Scandic Coin торгуется по цене ₽11.9630846826338848000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на 0.04%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна SNC сегодня?

Волатильность цены SNC за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для Scandic Coin?

Цена токена колебалась между ₽11.9086141775336736000 (минимум) и ₽11.9829125450673408000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для SNC?

За последние 24 часа объем торгов SNC составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽12.8839205428925376000, а минимальная цена за все время — ₽5.5295044888953408000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для Scandic Coin?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как SNC сравнивается с другими токенами категории Ethereum Ecosystem,Payment Solutions?

В рамках категории Ethereum Ecosystem,Payment Solutions SNC демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.