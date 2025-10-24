Что такое ZoidPay (ZPAY)

ZoidPay is a global fintech company that offers a range of end-to-end crypto payment solutions for online and in-store shopping. For retail customers, ZoidPay lets them purchase products and services with crypto from online retailers including Amazon, Walmart and eBay. For enterprise clients, ZoidPay enables interoperability between wallets and exchanges for providing instant liquidity to their users. With a single line of code, they can integrate with ZoidPay products. The ZoidPay ecosystem has four core products: 1. Chrome Extension, allowing one to shop directly from their browser from any retailer by connecting existing wallets to the Chrome Extension 2. Marketplace App, a global merchants aggregator, offering one a custom-shopping experience with Crypto Cashback, DeFi, Staking and Loans 3. Wallet App, a non-custodial mobile wallet, to manage crypto finances seamlessly, while allowing merchants to use it as a crypto mPOS 4. Crypto Cards, blockchain agnostic crypto cards, that allow P2P transactions and in store payments in a contactless manner

Источник ZoidPay (ZPAY) Официальный веб-сайт

Токеномика ZoidPay (ZPAY)

Понимание токеномики ZoidPay (ZPAY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ZPAY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ZoidPay (ZPAY) Сколько стоит ZoidPay (ZPAY) на сегодня? Актуальная цена ZPAY в USD – 0,00337026 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ZPAY в USD? $ 0,00337026 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ZPAY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация ZoidPay? Рыночная капитализация ZPAY составляет $ 1,32M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ZPAY? Циркулирующее предложение ZPAY составляет 392,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ZPAY? ZPAY достиг максимальной цены (ATH) в 1,79 USD . Какова была минимальная цена ZPAY за все время (ATL)? ZPAY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00057157 USD . Каков объем торгов ZPAY? Объем торгов за последние 24 часа для ZPAY составляет -- USD . Вырастет ли ZPAY в цене в этом году? ZPAY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ZPAY для более подробного анализа.

