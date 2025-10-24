Текущая цена ZoidPay сегодня составляет 0,00337026 USD. Следите за обновлениями цены ZPAY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ZPAY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена ZoidPay сегодня составляет 0,00337026 USD. Следите за обновлениями цены ZPAY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ZPAY прямо сейчас на MEXC.

Логотип ZoidPay

Цена ZoidPay (ZPAY)

Не в листинге

Текущая цена 1 ZPAY в USD:

$0,00337161
-2,60%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены ZoidPay (ZPAY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:27:23 (UTC+8)

Информация о ценах ZoidPay (ZPAY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00327126
Мин 24Ч
$ 0,00391654
Макс 24Ч

$ 0,00327126
$ 0,00391654
$ 1,79
$ 0,00057157
+0,60%

-2,68%

-5,39%

-5,39%

Текущая цена ZoidPay (ZPAY) составляет $0,00337026. За последние 24 часа ZPAY торговался в диапазоне от $ 0,00327126 до $ 0,00391654, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ZPAY за все время составляет $ 1,79, а минимальная – $ 0,00057157.

Что касается краткосрочной динамики, ZPAY изменился на +0,60% за последний час, на -2,68% за 24 часа и на -5,39% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ZoidPay (ZPAY)

$ 1,32M
--
$ 2,36M
392,00M
700 000 000,0
Текущая рыночная капитализация ZoidPay составляет $ 1,32M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ZPAY составляет 392,00M, а общее предложение – 700000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,36M.

История цен ZoidPay (ZPAY) в USD

За сегодня изменение цены ZoidPay на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены ZoidPay на USD составило $ +0,0083922776.
За последние 60 дней изменение цены ZoidPay на USD составило $ +0,0103566809.
За последние 90 дней изменение цены ZoidPay на USD составило $ +0,0023690228241388672.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2,68%
30 дней$ +0,0083922776+249,01%
60 дней$ +0,0103566809+307,30%
90 дней$ +0,0023690228241388672+236,61%

Что такое ZoidPay (ZPAY)

ZoidPay is a global fintech company that offers a range of end-to-end crypto payment solutions for online and in-store shopping. For retail customers, ZoidPay lets them purchase products and services with crypto from online retailers including Amazon, Walmart and eBay. For enterprise clients, ZoidPay enables interoperability between wallets and exchanges for providing instant liquidity to their users. With a single line of code, they can integrate with ZoidPay products.

The ZoidPay ecosystem has four core products:

  1. Chrome Extension, allowing one to shop directly from their browser from any retailer by connecting existing wallets to the Chrome Extension
  2. Marketplace App, a global merchants aggregator, offering one a custom-shopping experience with Crypto Cashback, DeFi, Staking and Loans
  3. Wallet App, a non-custodial mobile wallet, to manage crypto finances seamlessly, while allowing merchants to use it as a crypto mPOS
  4. Crypto Cards, blockchain agnostic crypto cards, that allow P2P transactions and in store payments in a contactless manner

Источник ZoidPay (ZPAY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены ZoidPay (USD)

Сколько будет стоить ZoidPay (ZPAY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ZoidPay (ZPAY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ZoidPay.

Проверьте прогноз цены ZoidPay!

ZPAY на местную валюту

Токеномика ZoidPay (ZPAY)

Понимание токеномики ZoidPay (ZPAY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ZPAY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ZoidPay (ZPAY)

Сколько стоит ZoidPay (ZPAY) на сегодня?
Актуальная цена ZPAY в USD – 0,00337026 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ZPAY в USD?
Текущая цена ZPAY в USD составляет $ 0,00337026. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация ZoidPay?
Рыночная капитализация ZPAY составляет $ 1,32M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ZPAY?
Циркулирующее предложение ZPAY составляет 392,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ZPAY?
ZPAY достиг максимальной цены (ATH) в 1,79 USD.
Какова была минимальная цена ZPAY за все время (ATL)?
ZPAY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00057157 USD.
Каков объем торгов ZPAY?
Объем торгов за последние 24 часа для ZPAY составляет -- USD.
Вырастет ли ZPAY в цене в этом году?
ZPAY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ZPAY для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии ZoidPay (ZPAY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

