Какова реальная цена Credible Finance сегодня?

Текущая цена Credible Finance составляет ₽46.6692223976612480000, за последние 24 часа она изменилась на 20.61%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для CRED?

CRED торговался в диапазоне от ₽38.7315953668138880000 до ₽48.8703037072046720000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Credible Finance сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется CRED?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что CRED демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Credible Finance в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽1057701182.1947204480000 Credible Finance занимает #969 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли CRED?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Credible Finance соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽77.9474824817920000, а ATL — ₽29.1252788045640960000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение CRED?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (22663359.621105 токенов), производительность категории в рамках Solana Ecosystem,Payment Solutions и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.