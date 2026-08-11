Сегодняшняя цена Platform of meme coins

Текущая цена Platform of meme coins (PAYU) сегодня составляет $ 0 с изменением 16,28% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PAYU на USD составляет $ 0 за PAYU.

На данный момент Platform of meme coins занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 635 428, при оборотном предложении 543,21T PAYU. В течение последних 24 часов, PAYU торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PAYU изменился на -3,05% за последний час и на -11,34% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Platform of meme coins (PAYU)

Рыночная капитализация $ 635,43K$ 635,43K $ 635,43K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 635,43K$ 635,43K $ 635,43K Оборотное предложение 543,21T 543,21T 543,21T Общее предложение 543 210 987 654 321,0 543 210 987 654 321,0 543 210 987 654 321,0

Текущая рыночная капитализация Platform of meme coins составляет $ 635,43K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PAYU составляет 543,21T, а общее предложение – 543210987654321.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 635,43K.