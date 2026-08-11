Сегодняшняя цена The Digital Dinar

Текущая цена The Digital Dinar (DINAR) сегодня составляет $ 0.131328 с изменением 0.02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DINAR на USD составляет $ 0.131328 за DINAR.

На данный момент The Digital Dinar занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2,755,456, при оборотном предложении 20.99M DINAR. В течение последних 24 часов, DINAR торговался в диапазоне от $ 0.129797 (минимум) до $ 0.133054 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.174264, тогда как исторический минимум составил $ 0.123239.

В краткосрочной перспективе DINAR изменился на +0.20% за последний час и на +0.61% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 4.38K.

Рыночная информация The Digital Dinar (DINAR)

Рыночная капитализация $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Объем (24Ч) $ 4.38K$ 4.38K $ 4.38K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Оборотное предложение 20.99M 20.99M 20.99M Общее предложение 20,994,983.04010334 20,994,983.04010334 20,994,983.04010334

Текущая рыночная капитализация The Digital Dinar составляет $ 2.76M, при 24-часовом объеме торгов $ 4.38K. Циркулируещее обращение DINAR составляет 20.99M, а общее предложение – 20994983.04010334. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2.76M.