Какова текущая цена Superfluid?

Superfluid оценивается в ₽0.45653425836530736000, за сегодняшний день она изменилась на -1.10%.

Насколько быстро растёт сообщество SUP?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Superfluid?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Superfluid в секторе Ethereum Ecosystem,Payment Solutions,Multicoin Capital Portfolio,DeFiance Capital Portfolio,Delphi Ventures Portfolio,Capital Launchpad (Kaito),Base Native. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов SUP?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как SUP соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽4.7830640625109776000, а ATL — ₽0.443677468356048864000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 337205532.0 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.