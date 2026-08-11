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Текущая цена SyFu Excavation Token сегодня составляет 0,935883 USD. Рыночная капитализация EVT составляет 879 428 USD. Отслеживайте обновления цен EVT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена SyFu Excavation Token сегодня составляет 0,935883 USD. Рыночная капитализация EVT составляет 879 428 USD. Отслеживайте обновления цен EVT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена SyFu Excavation Token (EVT)

Не в листинге

Текущая цена 1 EVT в USD:

$0,935863
$0,935863$0,935863
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены SyFu Excavation Token (EVT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 11:44:50 (UTC+8)

Сегодняшняя цена SyFu Excavation Token

Текущая цена SyFu Excavation Token (EVT) сегодня составляет $ 0,935883 с изменением 0,09% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EVT на USD составляет $ 0,935883 за EVT.

На данный момент SyFu Excavation Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 879 428, при оборотном предложении 939,70K EVT. В течение последних 24 часов, EVT торговался в диапазоне от $ 0,912205 (минимум) до $ 0,946365 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,957771, тогда как исторический минимум составил $ 0,617428.

В краткосрочной перспективе EVT изменился на -0,02% за последний час и на +2,51% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2,85K.

Рыночная информация SyFu Excavation Token (EVT)

$ 879,43K
$ 879,43K$ 879,43K

$ 2,85K
$ 2,85K$ 2,85K

$ 2,85M
$ 2,85M$ 2,85M

939,70K
939,70K 939,70K

3 044 697,5
3 044 697,5 3 044 697,5

Текущая рыночная капитализация SyFu Excavation Token составляет $ 879,43K, при 24-часовом объеме торгов $ 2,85K. Циркулируещее обращение EVT составляет 939,70K, а общее предложение – 3044697.5. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,85M.

История цен SyFu Excavation Token в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,912205
$ 0,912205$ 0,912205
Мин 24Ч
$ 0,946365
$ 0,946365$ 0,946365
Макс 24Ч

$ 0,912205
$ 0,912205$ 0,912205

$ 0,946365
$ 0,946365$ 0,946365

$ 0,957771
$ 0,957771$ 0,957771

$ 0,617428
$ 0,617428$ 0,617428

-0,02%

-0,08%

+2,51%

+2,51%

История цен SyFu Excavation Token (EVT) в USD

За сегодня изменение цены SyFu Excavation Token на USD составило $ -0,000842653992925935.
За последние 30 дней изменение цены SyFu Excavation Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены SyFu Excavation Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены SyFu Excavation Token на USD составило $ +0,0000075443196988.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000842653992925935-0,08%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ +0,0000075443196988+0,00%

Прогноз цены SyFu Excavation Token

Прогноз цены SyFu Excavation Token (EVT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена EVT в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены SyFu Excavation Token (EVT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена SyFu Excavation Token потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену SyFu Excavation Token достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены EVT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены SyFu Excavation Token».

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Источник SyFu Excavation Token (EVT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

BNB Chain EcosystemPayment Solutions

О SyFu Excavation Token

Какова текущая рыночная цена SyFu Excavation Token?

SyFu Excavation Token оценивается в ₽70.0212476968975152000, за последние 24 часа он изменился на -0.08%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у EVT?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии EVT сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен SyFu Excavation Token на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов EVT?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 939697.5, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов SyFu Excavation Token?

SyFu Excavation Token за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как EVT показывает себя по сравнению с конкурентами из категории BNB Chain Ecosystem,Payment Solutions?

По сравнению с другими активами в сегменте BNB Chain Ecosystem,Payment Solutions, динамика EVT зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 11:44:50 (UTC+8)

Важные обновления индустрии SyFu Excavation Token (EVT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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