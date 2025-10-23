Что такое Ozapay (OZA)

OZAPAY is a hybrid payment application that bridges the fiat and crypto worlds through self-custody. It enables users to pay, receive, and exchange in euro, dollar, pound sterling, or cryptocurrencies via NFC or QR code, without the need for a payment terminal. The ecosystem includes both virtual and physical Mastercard cards, a cashback system in OZA tokens provided by merchants, and a partner network offering up to 70% discounts. The OZA token is at the core of the model, serving as both a reward mechanism and a transactional asset. The project's purpose is to deliver a sovereign, simple alternative to traditional banking while complying with regulatory standards (KYC/KYB/AML).

OZA на местную валюту

Токеномика Ozapay (OZA)

Понимание токеномики Ozapay (OZA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена OZA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ozapay (OZA) Сколько стоит Ozapay (OZA) на сегодня? Актуальная цена OZA в USD – 0,03528828 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена OZA в USD? $ 0,03528828 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена OZA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Ozapay? Рыночная капитализация OZA составляет $ 26,64M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение OZA? Циркулирующее предложение OZA составляет 759,59M USD . Какова была максимальная цена (ATH) OZA? OZA достиг максимальной цены (ATH) в 0,04616339 USD . Какова была минимальная цена OZA за все время (ATL)? OZA достиг минимальной цены (ATL) в 0,0155504 USD . Каков объем торгов OZA? Объем торгов за последние 24 часа для OZA составляет -- USD . Вырастет ли OZA в цене в этом году? OZA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены OZA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Ozapay (OZA)