Текущая цена Ozapay сегодня составляет 0,03528828 USD. Следите за обновлениями цены OZA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены OZA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Ozapay сегодня составляет 0,03528828 USD. Следите за обновлениями цены OZA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены OZA прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о OZA

Информация о цене OZA

Whitepaper OZA

Официальный сайт OZA

Токеномика OZA

Прогноз цен OZA

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Ozapay

Цена Ozapay (OZA)

Не в листинге

Текущая цена 1 OZA в USD:

$0,03507515
$0,03507515$0,03507515
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Ozapay (OZA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:57:21 (UTC+8)

Информация о ценах Ozapay (OZA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,02482917
$ 0,02482917$ 0,02482917
Мин 24Ч
$ 0,0379643
$ 0,0379643$ 0,0379643
Макс 24Ч

$ 0,02482917
$ 0,02482917$ 0,02482917

$ 0,0379643
$ 0,0379643$ 0,0379643

$ 0,04616339
$ 0,04616339$ 0,04616339

$ 0,0155504
$ 0,0155504$ 0,0155504

-4,49%

+0,62%

-5,09%

-5,09%

Текущая цена Ozapay (OZA) составляет $0,03528828. За последние 24 часа OZA торговался в диапазоне от $ 0,02482917 до $ 0,0379643, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена OZA за все время составляет $ 0,04616339, а минимальная – $ 0,0155504.

Что касается краткосрочной динамики, OZA изменился на -4,49% за последний час, на +0,62% за 24 часа и на -5,09% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Ozapay (OZA)

$ 26,64M
$ 26,64M$ 26,64M

--
----

$ 34,97M
$ 34,97M$ 34,97M

759,59M
759,59M 759,59M

996 889 063,81
996 889 063,81 996 889 063,81

Текущая рыночная капитализация Ozapay составляет $ 26,64M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение OZA составляет 759,59M, а общее предложение – 996889063.81. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 34,97M.

История цен Ozapay (OZA) в USD

За сегодня изменение цены Ozapay на USD составило $ +0,00021844.
За последние 30 дней изменение цены Ozapay на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Ozapay на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Ozapay на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00021844+0,62%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Ozapay (OZA)

OZAPAY is a hybrid payment application that bridges the fiat and crypto worlds through self-custody. It enables users to pay, receive, and exchange in euro, dollar, pound sterling, or cryptocurrencies via NFC or QR code, without the need for a payment terminal. The ecosystem includes both virtual and physical Mastercard cards, a cashback system in OZA tokens provided by merchants, and a partner network offering up to 70% discounts. The OZA token is at the core of the model, serving as both a reward mechanism and a transactional asset. The project’s purpose is to deliver a sovereign, simple alternative to traditional banking while complying with regulatory standards (KYC/KYB/AML).

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Ozapay (USD)

Сколько будет стоить Ozapay (OZA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Ozapay (OZA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Ozapay.

Проверьте прогноз цены Ozapay!

OZA на местную валюту

Токеномика Ozapay (OZA)

Понимание токеномики Ozapay (OZA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена OZA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ozapay (OZA)

Сколько стоит Ozapay (OZA) на сегодня?
Актуальная цена OZA в USD – 0,03528828 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена OZA в USD?
Текущая цена OZA в USD составляет $ 0,03528828. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Ozapay?
Рыночная капитализация OZA составляет $ 26,64M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение OZA?
Циркулирующее предложение OZA составляет 759,59M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) OZA?
OZA достиг максимальной цены (ATH) в 0,04616339 USD.
Какова была минимальная цена OZA за все время (ATL)?
OZA достиг минимальной цены (ATL) в 0,0155504 USD.
Каков объем торгов OZA?
Объем торгов за последние 24 часа для OZA составляет -- USD.
Вырастет ли OZA в цене в этом году?
OZA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены OZA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:57:21 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Ozapay (OZA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.