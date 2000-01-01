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Гала TradFi с 1 000 000$
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Топ токенов категории Игровая платформа по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Игровая платформа. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Gala
Gala
GALA
$ 0.001805
-0.11%
+0.22%
+0.50%
$ 87.90M
$ 187.81M
2
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0010021
-0.26%
-1.07%
-0.21%
$ 29.93M
$ 71.72M
3
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03561
-0.47%
-4.03%
+4.65%
$ 27.53M
$ 1.96M
4
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.10706
+0.01%
0.00%
-1.66%
$ 23.48M
$ 373.98K
5
Portal
Portal
PORTAL
$ 0.011804
+2.94%
+4.36%
+13.65%
$ 10.26M
$ 6.73M
6
READY
READY
READY
$ 0.005201
+0.83%
-23.49%
-24.18%
$ 5.20M
$ 5.80M
7
CONX
CONX
CONX
$ 0.00400357
+0.30%
-0.02%
+1.55%
$ 4.03M
$ 10.59K
8
CRETA
CRETA
CRETA
$ 0.001322
+0.69%
+0.23%
-17.12%
$ 3.86M
$ 11.80M
9
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.06517
-8.11%
+6.24%
+8.69%
$ 3.08M
$ 1.09M
10
Altura
Altura
ALU
$ 0.002868
-0.14%
-4.15%
-4.63%
$ 2.84M
$ 14.70M
11
Nakamoto Games
Nakamoto Games
NAKA
$ 0.02789
0.00%
+1.55%
+13.49%
$ 2.68M
$ 3.12M
12
$ 0.0014048
-0.26%
-2.47%
-4.53%
$ 2.47M
$ 37.36M
13
Metacade
Metacade
MCADE
$ 0.0008228
-0.33%
-0.01%
+2.61%
$ 1.54M
$ 55.77K
14
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.0090467
+0.38%
-0.00%
-1.26%
$ 1.24M
$ 17.43K
15
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.08361
+1.96%
+0.70%
+3.44%
$ 1.09M
$ 660.23K
16
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00344689
+0.08%
-0.04%
-5.96%
$ 991.83K
$ 295.30K
17
Imaginary Ones
Imaginary Ones
BUBBLE
$ 7.989E-5
+0.03%
-6.00%
+1.86%
$ 798.88K
--
18
MimboGameGroup
MimboGameGroup
MGG
$ 5.629E-5
+0.11%
-5.90%
-20.25%
$ 731.77K
--
19
Elympics
Elympics
ELP
$ 0.00036958
+0.24%
-0.07%
-7.90%
$ 594.34K
$ 58.73K
20
PlayDapp
PlayDapp
PDA
$ 0.000881
+0.01%
-0.02%
-6.92%
$ 578.38K
$ 19.03K
21
Tevaera
Tevaera
TEVA
$ 0.00050481
+1.01%
+0.01%
-0.27%
$ 558.31K
$ 4.76K
22
Super Champs
Super Champs
CHAMP
$ 0.00056805
-0.69%
+0.60%
+17.21%
$ 543.45K
$ 11.73K
23
GAIMIN
GAIMIN
GMRX
$ 8.53E-6
0.00%
+1.30%
-0.93%
$ 490.73K
--
24
Myria
Myria
MYRIA
$ 9.5E-6
+0.11%
-12.40%
-5.28%
$ 474.95K
--
25
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000704
-0.14%
+1.44%
+0.14%
$ 439.33K
$ 48.79M
26
Creo Engine
Creo Engine
CREO
$ 0.000637
-0.16%
-0.27%
+5.84%
$ 438.48K
$ 48.34M
27
Bitcoin Cats
Bitcoin Cats
1CAT
$ 5.895E-5
-0.17%
-0.20%
+0.17%
$ 295.26K
--
28
SOON
SOON
MRSOON
$ 0.000003005
+4.83%
-3.15%
-2.13%
$ 208.58K
$ 17.05B
29
GameSwift
GameSwift
GSWIFT
$ 0.00036123
-0.14%
-0.03%
-4.14%
$ 168.97K
$ 595.30
30
Catheon Gaming
Catheon Gaming
CATHEON
$ 7.004E-5
-1.27%
-1.20%
-1.41%
$ 112.09K
--
31
Octo Gaming
Octo Gaming
OTK
$ 0.0002126
-0.59%
+5.68%
+1.34%
$ 107.40K
$ 21.08M
32
HYBUX
HYBUX
HYBUX
$ 1.991E-5
+0.10%
+33.70%
+44.69%
$ 86.70K
--
33
Bario Entertainment System
Bario Entertainment System
$BAES
$ 4.90856E-7
+0.12%
-2.40%
+32.89%
$ 49.09K
--
34
HyperChainX
HyperChainX
HPX
$ 3.551E-5
0.00%
-0.70%
-0.62%
$ 35.51K
--
35
PPKAS
PPKAS
PPKAS
$ 1.08E-5
0.00%
-19.10%
+0.09%
$ 26.41K
--
36
DEGA
DEGA
DEGA
$ 2.64E-6
0.00%
-0.60%
0.00%
$ 25.81K
--
37
MXS Games
MXS Games
XSEED
$ 1.59E-6
-7.02%
-23.50%
-84.21%
$ 22.97K
--
38
GG
GG
GGTK
$ 0.00058763
0.00%
--
-7.36%
$ 21.04K
$ 5.74
39
E4C
E4C
E4C
$ 5.685E-5
+0.30%
-2.00%
+0.82%
$ 13.17K
--
40
Matr1x
Matr1x
MAX
$ 7.165E-5
0.00%
-0.50%
-0.43%
$ 12.34K
--
41
PMG
PMG
PMG
$ 0.0011519
0.00%
0.00%
-2.43%
--
--
42
SQUID MEME
SQUID MEME
GAME
$ 19.276
-0.20%
-4.81%
-7.86%
--
$ 909.19
43
YOM
YOM
YOM
$ 0.099
-1.50%
-9.61%
-4.61%
--
$ 744.15K
44
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0128923
-0.27%
+1.86%
+3.06%
--
$ 256.68M
45
SPCM
SPCM
SPCM
$ 0.0003421
-0.29%
-1.22%
-10.78%
--
$ 755.72M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Игровая платформа и почему они так популярны?
Токены категории Игровая платформа представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 45 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $214.97M.
Какой токен из категории Игровая платформа демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Игровая платформа, отслеживаемых на MEXC, HYBUX продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 33.70% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Игровая платформа находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 45 токенов категории Игровая платформа, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Игровая платформа относятся GALA, DEP, PLAY. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Игровая платформа?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Игровая платформа составляет примерно $214.97M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Игровая платформа, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.