Какова текущая цена Tevaera?

Tevaera торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -3.61%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как TEVA соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -3.61% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если TEVA превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Tevaera показывает себя по сравнению с токенами категории Gaming (GameFi),Base Ecosystem,Gaming Platform?

В рамках сегмента Gaming (GameFi),Base Ecosystem,Gaming Platform TEVA демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Tevaera?

Рыночная капитализация ₽39638402.3682210480000 ставит TEVA на 3537-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется TEVA?

Tevaera обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку TEVA?

При наличии в обращении 1105948922.661906 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.