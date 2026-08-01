Сегодняшняя цена Bitcoin Cats

Текущая цена Bitcoin Cats (1CAT) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.35% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 1CAT на USD составляет $ 0 за 1CAT.

На данный момент Bitcoin Cats занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 296,253, при оборотном предложении 5.00B 1CAT. В течение последних 24 часов, 1CAT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.01262418, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе 1CAT изменился на -0.50% за последний час и на +0.18% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Bitcoin Cats (1CAT)

Рыночная капитализация $ 296.25K$ 296.25K $ 296.25K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 296.25K$ 296.25K $ 296.25K Оборотное предложение 5.00B 5.00B 5.00B Общее предложение 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Bitcoin Cats составляет $ 296.25K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение 1CAT составляет 5.00B, а общее предложение – 5000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 296.25K.