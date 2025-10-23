Что такое Matr1x (MAX)

Matr1x is an innovative cultural and entertainment platform combining gaming, AI(AI AGENT), Esports and blockchain infrastructure. We strive to revolutionize the global gaming and digital content industry via blockchain and AI technology. Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon a blockchain infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, infrastructure, tools, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies. Its mission is to expedite the advent of the Web3 era.

Источник Matr1x (MAX) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Matr1x (USD)

Сколько будет стоить Matr1x (MAX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Matr1x (MAX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Matr1x.

Проверьте прогноз цены Matr1x!

MAX на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Matr1x (MAX)

Понимание токеномики Matr1x (MAX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MAX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Matr1x (MAX) Сколько стоит Matr1x (MAX) на сегодня? Актуальная цена MAX в USD – 0,00834174 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MAX в USD? $ 0,00834174 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MAX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Matr1x? Рыночная капитализация MAX составляет $ 1,26M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MAX? Циркулирующее предложение MAX составляет 151,35M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MAX? MAX достиг максимальной цены (ATH) в 0,474276 USD . Какова была минимальная цена MAX за все время (ATL)? MAX достиг минимальной цены (ATL) в 0,00723278 USD . Каков объем торгов MAX? Объем торгов за последние 24 часа для MAX составляет -- USD . Вырастет ли MAX в цене в этом году? MAX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MAX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Matr1x (MAX)