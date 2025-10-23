Текущая цена Matr1x сегодня составляет 0,00834174 USD. Следите за обновлениями цены MAX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MAX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Matr1x сегодня составляет 0,00834174 USD. Следите за обновлениями цены MAX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MAX прямо сейчас на MEXC.

Цена Matr1x (MAX)

Текущая цена 1 MAX в USD:

$0,00831856
-3,50%1D
USD
График цены Matr1x (MAX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:51:16 (UTC+8)

Информация о ценах Matr1x (MAX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00830596
Мин 24Ч
$ 0,00866453
Макс 24Ч

$ 0,00830596
$ 0,00866453
$ 0,474276
$ 0,00723278
-0,17%

-3,40%

+7,94%

+7,94%

Текущая цена Matr1x (MAX) составляет $0,00834174. За последние 24 часа MAX торговался в диапазоне от $ 0,00830596 до $ 0,00866453, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MAX за все время составляет $ 0,474276, а минимальная – $ 0,00723278.

Что касается краткосрочной динамики, MAX изменился на -0,17% за последний час, на -3,40% за 24 часа и на +7,94% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Matr1x (MAX)

$ 1,26M
--
$ 6,65M
151,35M
800 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Matr1x составляет $ 1,26M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MAX составляет 151,35M, а общее предложение – 800000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,65M.

История цен Matr1x (MAX) в USD

За сегодня изменение цены Matr1x на USD составило $ -0,00029418731844454.
За последние 30 дней изменение цены Matr1x на USD составило $ -0,0023964684.
За последние 60 дней изменение цены Matr1x на USD составило $ -0,0024158563.
За последние 90 дней изменение цены Matr1x на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00029418731844454-3,40%
30 дней$ -0,0023964684-28,72%
60 дней$ -0,0024158563-28,96%
90 дней$ 0--

Что такое Matr1x (MAX)

Matr1x is an innovative cultural and entertainment platform combining gaming, AI(AI AGENT),  Esports and blockchain infrastructure. We strive to revolutionize the global gaming and digital content industry via blockchain and AI technology.

Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon a blockchain infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, infrastructure, tools, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies. Its mission is to expedite the advent of the Web3 era.

Источник Matr1x (MAX)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Matr1x (USD)

Сколько будет стоить Matr1x (MAX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Matr1x (MAX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Matr1x.

Проверьте прогноз цены Matr1x!

MAX на местную валюту

Токеномика Matr1x (MAX)

Понимание токеномики Matr1x (MAX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MAX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Matr1x (MAX)

Сколько стоит Matr1x (MAX) на сегодня?
Актуальная цена MAX в USD – 0,00834174 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MAX в USD?
Текущая цена MAX в USD составляет $ 0,00834174. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Matr1x?
Рыночная капитализация MAX составляет $ 1,26M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MAX?
Циркулирующее предложение MAX составляет 151,35M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MAX?
MAX достиг максимальной цены (ATH) в 0,474276 USD.
Какова была минимальная цена MAX за все время (ATL)?
MAX достиг минимальной цены (ATL) в 0,00723278 USD.
Каков объем торгов MAX?
Объем торгов за последние 24 часа для MAX составляет -- USD.
Вырастет ли MAX в цене в этом году?
MAX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MAX для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Matr1x (MAX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.