Сегодняшняя цена GameSwift

Текущая цена GameSwift (GSWIFT) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,11% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GSWIFT на USD составляет $ 0 за GSWIFT.

На данный момент GameSwift занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 168 854, при оборотном предложении 467,77M GSWIFT. В течение последних 24 часов, GSWIFT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,809962, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GSWIFT изменился на -0,11% за последний час и на -3,75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 600,13.

Рыночная информация GameSwift (GSWIFT)

Рыночная капитализация $ 168,85K$ 168,85K $ 168,85K Объем (24Ч) $ 600,13$ 600,13 $ 600,13 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 278,31K$ 278,31K $ 278,31K Оборотное предложение 467,77M 467,77M 467,77M Общее предложение 770 988 458,3969715 770 988 458,3969715 770 988 458,3969715

Текущая рыночная капитализация GameSwift составляет $ 168,85K, при 24-часовом объеме торгов $ 600,13. Циркулируещее обращение GSWIFT составляет 467,77M, а общее предложение – 770988458.3969715. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 278,31K.