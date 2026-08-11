Какова текущая цена Imaginary Ones?

Imaginary Ones оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -2.74%.

Насколько быстро растёт сообщество BUBBLE?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Imaginary Ones?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Imaginary Ones в секторе Gaming (GameFi),NFT,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,RPG,Gaming Platform,Arcade Games. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов BUBBLE?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как BUBBLE соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽1.23021785413071776000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 1394525047.6215224 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.