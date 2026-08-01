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Текущая цена Bario Entertainment System сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация $BAES составляет 51 233 USD. Отслеживайте обновления цен $BAES в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Bario Entertainment System сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация $BAES составляет 51 233 USD. Отслеживайте обновления цен $BAES в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Bario Entertainment System ($BAES)

Не в листинге

Текущая цена 1 $BAES в USD:

$0,000000490273
$0,000000490273$0,000000490273
-6,40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Bario Entertainment System ($BAES) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 01:42:10 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Bario Entertainment System

Текущая цена Bario Entertainment System ($BAES) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,19% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации $BAES на USD составляет $ 0 за $BAES.

На данный момент Bario Entertainment System занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 51 233, при оборотном предложении 100,00B $BAES. В течение последних 24 часов, $BAES торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе $BAES изменился на -0,84% за последний час и на +37,67% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Bario Entertainment System ($BAES)

$ 51,23K
$ 51,23K$ 51,23K

--
----

$ 51,23K
$ 51,23K$ 51,23K

100,00B
100,00B 100,00B

99 999 999 999,99998
99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Текущая рыночная капитализация Bario Entertainment System составляет $ 51,23K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение $BAES составляет 100,00B, а общее предложение – 99999999999.99998. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 51,23K.

История цен Bario Entertainment System в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,84%

-2,18%

+37,67%

+37,67%

История цен Bario Entertainment System ($BAES) в USD

За сегодня изменение цены Bario Entertainment System на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Bario Entertainment System на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Bario Entertainment System на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Bario Entertainment System на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2,18%
30 дней$ 0+21,53%
60 дней$ 0-34,12%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Bario Entertainment System

Прогноз цены Bario Entertainment System ($BAES) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена $BAES в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Bario Entertainment System ($BAES) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Bario Entertainment System потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Bario Entertainment System достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены $BAES, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Bario Entertainment System».

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Источник Bario Entertainment System ($BAES)

Официальный веб-сайт

Категория :

Base EcosystemGaming (GameFi)Gaming Platform

О Bario Entertainment System

Какова текущая цена Bario Entertainment System?

По состоянию на ₽, цена Bario Entertainment System за последние 24 часа изменилась на -2.18%.

Как влияет предложение токенов на оценку $BAES?

Предложение играет важную роль: при текущем обращении 99999999999.99998 токенов, дефицит или инфляция могут существенно повлиять на динамику цен в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация Bario Entertainment System?

Его рыночная капитализация составляет ₽3833093.1978750320000, что соответствует #6929 месту в мире и свидетельствует о масштабах принятия сети.

Какова торговая активность за последние 24 часа?

$BAES зафиксировал объем торгов ₽--, что демонстрирует текущую ликвидность и активность пользователей.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

Цена колебалась от ₽ до ₽, что помогает инвесторам оценить краткосрочный тренд.

Как Bario Entertainment System вписывается в категорию Gaming (GameFi),Base Ecosystem,Gaming Utility Token,Gaming Platform?

Как токен категории Gaming (GameFi),Base Ecosystem,Gaming Utility Token,Gaming Platform, $BAES конкурирует с аналогичными активами на основе полезности, предложения, уровня принятия и тенденций в производительности.

Какие долгосрочные тенденции токеномики имеют значение?

Эмиссия, сжигание, графики разблокировки и вознаграждения за стейкинг — часто связанные с экономикой -- — могут влиять на будущее предложение и доверие рынка.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bario Entertainment System

Страница обновлена: 2026-08-11 01:42:10 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Bario Entertainment System ($BAES)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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