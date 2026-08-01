Сегодняшняя цена Bario Entertainment System

Текущая цена Bario Entertainment System ($BAES) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,19% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации $BAES на USD составляет $ 0 за $BAES.

На данный момент Bario Entertainment System занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 51 233, при оборотном предложении 100,00B $BAES. В течение последних 24 часов, $BAES торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе $BAES изменился на -0,84% за последний час и на +37,67% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Bario Entertainment System ($BAES)

Рыночная капитализация $ 51,23K$ 51,23K $ 51,23K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 51,23K$ 51,23K $ 51,23K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Текущая рыночная капитализация Bario Entertainment System составляет $ 51,23K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение $BAES составляет 100,00B, а общее предложение – 99999999999.99998. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 51,23K.