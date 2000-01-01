Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории DeFAI по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе DeFAI. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.06056
-0.95%
-4.29%
-9.08%
$ 1.40B
$ 109.57K
2
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.424
-0.30%
-5.13%
-3.45%
$ 181.41M
$ 386.78K
3
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.12997
+1.21%
+27.11%
+25.95%
$ 125.52M
$ 7.69M
4
Derive
Derive
DRV
$ 0.09505
0.00%
-2.29%
-7.91%
$ 70.22M
$ 571.18K
5
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03052
+0.59%
+4.42%
+17.78%
$ 51.28M
$ 2.30M
6
Sentism
Sentism
SENTIS
$ 0.21886
+0.25%
+1.10%
+6.02%
$ 42.89M
$ 220.30K
7
Threshold
Threshold
T
$ 0.003547
+0.06%
-2.41%
+5.62%
$ 39.80M
$ 14.84M
8
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
$ 0.00478
-2.82%
+11.49%
-6.40%
$ 31.77M
$ 6.90M
9
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0003158
-0.19%
+2.14%
+4.79%
$ 31.72M
$ 184.01M
10
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02149
+0.05%
-4.03%
-2.45%
$ 28.00M
$ 2.89M
11
Cortex
Cortex
CX
$ 0.01862777
-0.51%
-0.02%
+0.76%
$ 27.96M
$ 172.60K
12
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.01868
-0.69%
-4.99%
+7.13%
$ 18.62M
$ 9.21M
13
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.11351
+0.15%
-2.39%
+18.02%
$ 18.22M
$ 476.30K
14
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006512
+0.17%
-1.39%
+0.29%
$ 17.16M
$ 84.29M
15
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.05994
+0.42%
+4.67%
+8.21%
$ 15.30M
$ 1.73M
16
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.00179
-0.17%
-1.22%
-1.44%
$ 14.27M
$ 32.27M
17
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.4955
-0.12%
-3.37%
-6.99%
$ 12.54M
$ 37.29K
18
INFINIT
INFINIT
IN
$ 0.03307
-0.48%
-1.25%
+0.85%
$ 11.46M
$ 2.07M
19
Griffain.com
Griffain.com
GRIFFAIN
$ 0.011307
-0.73%
-2.13%
+29.57%
$ 11.24M
$ 6.43M
20
IX Swap
IX Swap
IXS
$ 0.0616
-0.16%
-3.73%
+10.52%
$ 11.16M
$ 969.07K
21
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02243
-0.13%
-2.74%
+11.72%
$ 10.36M
$ 5.07M
22
Newton Protocol
Newton Protocol
NEWT
$ 0.03936
+0.13%
-2.08%
+1.67%
$ 9.54M
$ 1.38M
23
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0634
-2.31%
-3.64%
+16.09%
$ 9.39M
$ 147.97K
24
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0.005239
+0.19%
-0.08%
-1.30%
$ 9.37M
$ 28.92M
25
RSS3
RSS3
RSS3
$ 0.00453666
-0.01%
-0.02%
-7.26%
$ 6.90M
$ 90.86K
26
ORO
ORO
SN15
$ 4.3
-1.15%
+0.01%
+10.82%
$ 6.01M
$ 375.79K
27
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02628
-0.19%
-0.68%
+1.75%
$ 5.85M
$ 2.24M
28
Supra
Supra
SUPRA
$ 0.0001882
+0.21%
-3.78%
-2.36%
$ 5.53M
$ 364.78M
29
Mamo
Mamo
MAMO
$ 0.008892
-1.90%
-0.03%
-3.64%
$ 5.34M
$ 721.86K
30
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004983
-0.66%
-10.36%
-7.35%
$ 4.99M
$ 12.56M
31
Spectral
Spectral
SPEC
$ 0.04233339
+0.95%
-0.04%
+18.97%
$ 4.23M
$ 17.94K
32
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2972
-0.34%
+4.00%
-6.50%
$ 4.11M
$ 198.72K
33
Leadpoet
Leadpoet
SN71
$ 0.773495
-0.50%
-0.05%
-4.38%
$ 3.61M
$ 242.42K
34
Spectre AI
Spectre AI
SPECTRE
$ 0.304127
-0.82%
-0.03%
-13.59%
$ 3.04M
$ 2.66K
35
717ai by Virtuals
717ai by Virtuals
WIRE
$ 0.00130369
-0.15%
+0.01%
+5.95%
$ 1.25M
$ 5.21K
36
Mode
Mode
MODE
$ 0.000142
-0.05%
+2.31%
+241.51%
$ 1.10M
$ 57.98
37
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.53
0.00%
+0.06%
-6.61%
$ 1.06M
$ 828.10
38
Zyfai
Zyfai
ZFI
$ 0.00453639
-0.17%
-0.10%
-13.03%
$ 1.05M
$ 4.54K
39
Maiga
Maiga
MAIGA
$ 0.00349663
+0.32%
-0.02%
-9.73%
$ 979.03K
$ 2.77K
40
Kohenoor
Kohenoor
KEN
$ 32.08
-0.06%
-0.01%
+5.15%
$ 962.40K
$ 149.49
41
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.01916733
-0.02%
-0.00%
-17.34%
$ 938.47K
$ 46.23
42
Print
Print
PRINT
$ 0.00081141
+0.06%
+0.04%
+10.48%
$ 811.41K
$ 4.19K
43
wire bot
wire bot
WIRE
$ 0.00066234
-3.94%
+0.15%
+121.44%
$ 684.61K
$ 285.56K
44
Hive Intelligence
Hive Intelligence
HINT
$ 0.0014099
-0.04%
-0.12%
-0.73%
$ 649.08K
$ 47.74M
45
GraphLinq
GraphLinq
GLQ
$ 0.001684
+0.24%
-18.57%
-15.49%
$ 569.50K
$ 37.59M
46
GT Protocol
GT Protocol
GTAI
$ 0.008212
-0.01%
+0.22%
-8.83%
$ 564.90K
$ 6.46M
47
Messy Virgo
Messy Virgo
MESSY
$ 0.00056287
-0.04%
-0.02%
-2.79%
$ 555.41K
$ 685.39
48
Bubble Protocol
Bubble Protocol
BPL
$ 0.02744872
0.00%
--
-0.66%
$ 548.97K
$ 209.20
49
GIZA
GIZA
GIZA
$ 0.00152206
-0.32%
+0.80%
+103.63%
$ 518.00K
$ 2.24K
50
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00214394
-0.04%
-0.01%
+3.29%
$ 508.76K
$ 479.34

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории DeFAI и почему они так популярны?
Токены категории DeFAI представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 139 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $2.27B.
Какой токен из категории DeFAI демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории DeFAI, отслеживаемых на MEXC, TIBBIR продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 27.11% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов DeFAI находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 139 токенов категории DeFAI, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории DeFAI относятся M, VELVET, TIBBIR. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории DeFAI?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории DeFAI составляет примерно $2.27B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор DeFAI, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.