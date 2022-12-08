KLEVA

Kleva AI – это платформа DeFAI (Децентрализованные финансы + ИИ), которая позволяет пользователям получать доход с помощью ИИ-агентов без необходимости разбираться в тонкостях DeFi. Платформа предоставляет возможность использовать как материальные, так и нематериальные активы – включая социальное влияние – через автономные финансовые стратегии. Миссия проекта: «Разумно использовать ваши (невидимые) активы».

Название криптовалютыKLEVA

МестоNo.1600

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.13%

Оборотное предложение68,919,558.48180266

Макс. предложение0

Общее предложение68,919,558.48180266

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.4502328591384906,2024-01-18

Наименьшая цена0.015292010209863226,2022-12-08

Публичный блокчейнKLAY

