Какова текущая рыночная цена Spectral?

Spectral оценивается в ₽3.047918147169276864000, за последние 24 часа он изменился на -5.20%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у SPEC?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии SPEC сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Spectral на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов SPEC?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 20614271.9, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Spectral?

Spectral за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как SPEC показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,AI Agents,Circle Ventures Portfolio,Galaxy Digital Portfolio,AI Agent Launchpad,DeFAI,Base Native?

По сравнению с другими активами в сегменте Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,AI Agents,Circle Ventures Portfolio,Galaxy Digital Portfolio,AI Agent Launchpad,DeFAI,Base Native, динамика SPEC зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.