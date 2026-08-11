Какова текущая цена Messy Virgo?

Messy Virgo торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -1.66%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как MESSY соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -1.66% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если MESSY превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Messy Virgo показывает себя по сравнению с токенами категории Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem,AI Agents,DeFAI?

В рамках сегмента Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem,AI Agents,DeFAI MESSY демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Messy Virgo?

Рыночная капитализация ₽41443647.4669902720000 ставит MESSY на 3490-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется MESSY?

Messy Virgo обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку MESSY?

При наличии в обращении 986897266.1923311 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.