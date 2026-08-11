Сегодняшняя цена Leadpoet

Текущая цена Leadpoet (SN71) сегодня составляет $ 0,773277 с изменением 0,03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SN71 на USD составляет $ 0,773277 за SN71.

На данный момент Leadpoet занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 3 617 776, при оборотном предложении 4,67M SN71. В течение последних 24 часов, SN71 торговался в диапазоне от $ 0,759454 (минимум) до $ 0,814158 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 6,13, тогда как исторический минимум составил $ 0,01218282.

В краткосрочной перспективе SN71 изменился на -0,36% за последний час и на +1,42% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 198,49K.

Рыночная информация Leadpoet (SN71)

Рыночная капитализация $ 3,62M$ 3,62M $ 3,62M Объем (24Ч) $ 198,49K$ 198,49K $ 198,49K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 3,62M$ 3,62M $ 3,62M Оборотное предложение 4,67M 4,67M 4,67M Общее предложение 4 673 487,392572804 4 673 487,392572804 4 673 487,392572804

Текущая рыночная капитализация Leadpoet составляет $ 3,62M, при 24-часовом объеме торгов $ 198,49K. Циркулируещее обращение SN71 составляет 4,67M, а общее предложение – 4673487.392572804. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,62M.