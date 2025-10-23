Текущая цена Nirvana ANA сегодня составляет 4,29 USD. Следите за обновлениями цены ANA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ANA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Nirvana ANA сегодня составляет 4,29 USD. Следите за обновлениями цены ANA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ANA прямо сейчас на MEXC.

Информация о ценах Nirvana ANA (ANA) (USD)

Текущая цена Nirvana ANA (ANA) составляет $4,29. За последние 24 часа ANA торговался в диапазоне от $ 4,26 до $ 4,32, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ANA за все время составляет $ 5,22, а минимальная – $ 3,9.

Что касается краткосрочной динамики, ANA изменился на -- за последний час, на +0,68% за 24 часа и на +1,28% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Nirvana ANA (ANA)

Текущая рыночная капитализация Nirvana ANA составляет $ 32,75M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ANA составляет 7,64M, а общее предложение – 7635597.89838. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 32,75M.

История цен Nirvana ANA (ANA) в USD

За сегодня изменение цены Nirvana ANA на USD составило $ +0,02876603.
За последние 30 дней изменение цены Nirvana ANA на USD составило $ -0,3799116750.
За последние 60 дней изменение цены Nirvana ANA на USD составило $ -0,0147404400.
За последние 90 дней изменение цены Nirvana ANA на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,02876603+0,68%
30 дней$ -0,3799116750-8,85%
60 дней$ -0,0147404400-0,34%
90 дней$ 0--

Что такое Nirvana ANA (ANA)

Nirvana is the protocol of eternal value.

Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.

ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.

Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.

Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.

Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.

This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.

Источник Nirvana ANA (ANA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Nirvana ANA (USD)

Токеномика Nirvana ANA (ANA)

Понимание токеномики Nirvana ANA (ANA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ANA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nirvana ANA (ANA)

Сколько стоит Nirvana ANA (ANA) на сегодня?
Актуальная цена ANA в USD – 4,29 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ANA в USD?
Текущая цена ANA в USD составляет $ 4,29. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Nirvana ANA?
Рыночная капитализация ANA составляет $ 32,75M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ANA?
Циркулирующее предложение ANA составляет 7,64M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ANA?
ANA достиг максимальной цены (ATH) в 5,22 USD.
Какова была минимальная цена ANA за все время (ATL)?
ANA достиг минимальной цены (ATL) в 3,9 USD.
Каков объем торгов ANA?
Объем торгов за последние 24 часа для ANA составляет -- USD.
Вырастет ли ANA в цене в этом году?
ANA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ANA для более подробного анализа.
