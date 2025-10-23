Что такое Nirvana ANA (ANA)

Nirvana is the protocol of eternal value. Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage. ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable. Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying. Nirvana's expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens. Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall. This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.

Источник Nirvana ANA (ANA) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Nirvana ANA (USD)

Сколько будет стоить Nirvana ANA (ANA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Nirvana ANA (ANA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Nirvana ANA.

ANA на местную валюту

Токеномика Nirvana ANA (ANA)

Понимание токеномики Nirvana ANA (ANA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ANA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nirvana ANA (ANA) Сколько стоит Nirvana ANA (ANA) на сегодня? Актуальная цена ANA в USD – 4,29 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ANA в USD? $ 4,29 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ANA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Nirvana ANA? Рыночная капитализация ANA составляет $ 32,75M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ANA? Циркулирующее предложение ANA составляет 7,64M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ANA? ANA достиг максимальной цены (ATH) в 5,22 USD . Какова была минимальная цена ANA за все время (ATL)? ANA достиг минимальной цены (ATL) в 3,9 USD . Каков объем торгов ANA? Объем торгов за последние 24 часа для ANA составляет -- USD . Вырастет ли ANA в цене в этом году? ANA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ANA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Nirvana ANA (ANA)