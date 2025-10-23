Что такое Nereus (NRS)

Nereus is a derivatives trading platform on Polygon, combining the transparency and security of DeFi with the performance and user experience of CEX Launched on the Polygon blockchain, Nereus is a decentralized derivatives trading platform that integrates features typical of centralized exchanges (CEX) with the transparency and security of decentralized finance (DeFi). Designed to enhance capital efficiency, Nereus offers up to 150x leverage on a broad selection of assets, including cryptocurrencies, forex, and commodities.

Прогноз цены Nereus (USD)

NRS на местную валюту

Токеномика Nereus (NRS)

Понимание токеномики Nereus (NRS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NRS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nereus (NRS) Сколько стоит Nereus (NRS) на сегодня? Актуальная цена NRS в USD – 0,137667 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена NRS в USD? $ 0,137667 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена NRS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Nereus? Рыночная капитализация NRS составляет $ 5,37M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение NRS? Циркулирующее предложение NRS составляет 39,01M USD . Какова была максимальная цена (ATH) NRS? NRS достиг максимальной цены (ATH) в 0,687331 USD . Какова была минимальная цена NRS за все время (ATL)? NRS достиг минимальной цены (ATL) в 0,088159 USD . Каков объем торгов NRS? Объем торгов за последние 24 часа для NRS составляет -- USD . Вырастет ли NRS в цене в этом году? NRS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NRS для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Nereus (NRS)