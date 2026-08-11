Сколько стоит Lotos в данный момент?

Lotos в настоящее время торгуется по цене ₽1.34680568523943904000, с изменением цены за последние 24 часа на 2.94%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется LTS сегодня?

LTS продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Analytics,BNB Chain Ecosystem.

Насколько популярен Lotos сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают LTS.

Чем отличается Lotos от других криптоактивов?

Являясь частью категории Analytics,BNB Chain Ecosystem и созданным на сети --, LTS предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество LTS находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 132990323.08208057 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Lotos за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽3.567063877070138368000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽1.022954589339518528000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.