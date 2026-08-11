Какова сегодняшняя актуальная стоимость KRYLL?

Сегодня KRYLL торгуется по цене ₽9.1525412992832896000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -0.65%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна KRL в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у KRYLL сегодня?

KRYLL имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался KRL сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽9.1553845399341248000 до ₽9.2398587161128864000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов KRL?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска KRYLL?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Analytics,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem, созданный на блокчейне --, KRL может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.