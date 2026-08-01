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Текущая цена DappRadar сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация RADAR составляет 826,546 USD. Отслеживайте обновления цен RADAR в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена DappRadar сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация RADAR составляет 826,546 USD. Отслеживайте обновления цен RADAR в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена DappRadar (RADAR)

Не в листинге

Текущая цена 1 RADAR в USD:

$0.00027661
$0.00027661$0.00027661
0.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены DappRadar (RADAR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 04:54:49 (UTC+8)

Сегодняшняя цена DappRadar

Текущая цена DappRadar (RADAR) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.28% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RADAR на USD составляет $ 0 за RADAR.

На данный момент DappRadar занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 826,546, при оборотном предложении 2.99B RADAR. В течение последних 24 часов, RADAR торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.057067, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе RADAR изменился на -- за последний час и на +4.90% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 32.03.

Рыночная информация DappRadar (RADAR)

$ 826.55K
$ 826.55K$ 826.55K

$ 32.03
$ 32.03$ 32.03

$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M

2.99B
2.99B 2.99B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация DappRadar составляет $ 826.55K, при 24-часовом объеме торгов $ 32.03. Циркулируещее обращение RADAR составляет 2.99B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2.77M.

История цен DappRadar в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.057067
$ 0.057067$ 0.057067

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.28%

+4.90%

+4.90%

История цен DappRadar (RADAR) в USD

За сегодня изменение цены DappRadar на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены DappRadar на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены DappRadar на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены DappRadar на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1.28%
30 дней$ 0+1.87%
60 дней$ 0+16.63%
90 дней----

Прогноз цены DappRadar

Прогноз цены DappRadar (RADAR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена RADAR в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены DappRadar (RADAR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена DappRadar потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену DappRadar достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены RADAR, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены DappRadar».

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Источник DappRadar (RADAR)

Официальный веб-сайт

Категория :

AnalyticsBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

О DappRadar

Какова сегодняшняя актуальная стоимость DappRadar?

Сегодня DappRadar торгуется по цене ₽, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -1.28%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна RADAR в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у DappRadar сегодня?

DappRadar имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался RADAR сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽ до ₽. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов RADAR?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска DappRadar?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Analytics,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem, созданный на блокчейне --, RADAR может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.

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Страница обновлена: 2026-08-11 04:54:49 (UTC+8)

Важные обновления индустрии DappRadar (RADAR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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