Какова текущая цена Rawli Analytics?

Rawli Analytics торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -0.90%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как RWAAN соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -0.90% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если RWAAN превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Rawli Analytics показывает себя по сравнению с токенами категории Analytics,BNB Chain Ecosystem?

В рамках сегмента Analytics,BNB Chain Ecosystem RWAAN демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Rawli Analytics?

Рыночная капитализация ₽31794837.8664541856000 ставит RWAAN на 3779-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется RWAAN?

Rawli Analytics обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку RWAAN?

При наличии в обращении 5797379449.114267 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.