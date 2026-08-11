Сегодняшняя цена HashAI

Текущая цена HashAI (HASHAI) сегодня составляет $ 0 с изменением 4.03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HASHAI на USD составляет $ 0 за HASHAI.

На данный момент HashAI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1,041,489, при оборотном предложении 84.84B HASHAI. В течение последних 24 часов, HASHAI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00312086, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HASHAI изменился на +0.77% за последний час и на -4.03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация HashAI (HASHAI)

Рыночная капитализация $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Оборотное предложение 84.84B 84.84B 84.84B Общее предложение 89,225,730,969.61928 89,225,730,969.61928 89,225,730,969.61928

Текущая рыночная капитализация HashAI составляет $ 1.04M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HASHAI составляет 84.84B, а общее предложение – 89225730969.61928. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.10M.