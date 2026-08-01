Сегодняшняя цена BytomDAO

Текущая цена BytomDAO (BTM) сегодня составляет $ 0,01128525 с изменением 12,62% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BTM на USD составляет $ 0,01128525 за BTM.

На данный момент BytomDAO занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 5 650 557, при оборотном предложении 500,70M BTM. В течение последних 24 часов, BTM торговался в диапазоне от $ 0,01123344 (минимум) до $ 0,01310805 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,02402455, тогда как исторический минимум составил $ 0,00600134.

В краткосрочной перспективе BTM изменился на +0,45% за последний час и на -16,18% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 43,33K.

Рыночная информация BytomDAO (BTM)

Рыночная капитализация $ 5,65M$ 5,65M $ 5,65M Объем (24Ч) $ 43,33K$ 43,33K $ 43,33K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 23,70M$ 23,70M $ 23,70M Оборотное предложение 500,70M 500,70M 500,70M Общее предложение 931 520 516,0511441 931 520 516,0511441 931 520 516,0511441

Текущая рыночная капитализация BytomDAO составляет $ 5,65M, при 24-часовом объеме торгов $ 43,33K. Циркулируещее обращение BTM составляет 500,70M, а общее предложение – 931520516.0511441. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 23,70M.