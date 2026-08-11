Какова текущая цена FONQ?

FONQ торгуется по цене ₽4.4018029168750336000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на 7.00%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна FONQ сегодня?

Волатильность цены FONQ за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для FONQ?

Цена токена колебалась между ₽4.091150793696064000 (минимум) и ₽4.4041223330163024000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для FONQ?

За последние 24 часа объем торгов FONQ составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽6.707601840798320000, а минимальная цена за все время — ₽3.065054560376341344000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для FONQ?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как FONQ сравнивается с другими токенами категории Analytics,Ethereum Ecosystem?

В рамках категории Analytics,Ethereum Ecosystem FONQ демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.