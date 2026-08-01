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Текущая цена Eduvantage AI сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация EAI составляет 361 068 USD. Отслеживайте обновления цен EAI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Eduvantage AI сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация EAI составляет 361 068 USD. Отслеживайте обновления цен EAI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Eduvantage AI (EAI)

Не в листинге

Текущая цена 1 EAI в USD:

$0,0003623
$0,0003623$0,0003623
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Eduvantage AI (EAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 05:24:23 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Eduvantage AI

Текущая цена Eduvantage AI (EAI) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EAI на USD составляет $ 0 за EAI.

На данный момент Eduvantage AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 361 068, при оборотном предложении 999,55M EAI. В течение последних 24 часов, EAI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00701102, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе EAI изменился на +3,02% за последний час и на -1,49% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,68K.

Рыночная информация Eduvantage AI (EAI)

$ 361,07K
$ 361,07K$ 361,07K

$ 1,68K
$ 1,68K$ 1,68K

$ 361,07K
$ 361,07K$ 361,07K

999,55M
999,55M 999,55M

999 552 363,807534
999 552 363,807534 999 552 363,807534

Текущая рыночная капитализация Eduvantage AI составляет $ 361,07K, при 24-часовом объеме торгов $ 1,68K. Циркулируещее обращение EAI составляет 999,55M, а общее предложение – 999552363.807534. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 361,07K.

История цен Eduvantage AI в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00701102
$ 0,00701102$ 0,00701102

$ 0
$ 0$ 0

+3,02%

-0,12%

-1,49%

-1,49%

История цен Eduvantage AI (EAI) в USD

За сегодня изменение цены Eduvantage AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Eduvantage AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Eduvantage AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Eduvantage AI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,12%
30 дней$ 0-14,33%
60 дней$ 0-24,90%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Eduvantage AI

Прогноз цены Eduvantage AI (EAI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена EAI в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Eduvantage AI (EAI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Eduvantage AI потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Eduvantage AI достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены EAI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Eduvantage AI».

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Источник Eduvantage AI (EAI)

Официальный веб-сайт

Категория :

AnalyticsPump.fun EcosystemSolana Ecosystem

О Eduvantage AI

Какова текущая цена Eduvantage AI?

Eduvantage AI торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -0.12%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как EAI соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -0.12% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если EAI превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Eduvantage AI показывает себя по сравнению с токенами категории Analytics,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem?

В рамках сегмента Analytics,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem EAI демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Eduvantage AI?

Рыночная капитализация ₽27015062.8159884864000 ставит EAI на 3965-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется EAI?

Eduvantage AI обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку EAI?

При наличии в обращении 999552363.807534 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.

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Страница обновлена: 2026-08-11 05:24:23 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Eduvantage AI (EAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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