Какова текущая рыночная цена AlphaBlockAI?

AlphaBlockAI оценивается в ₽0.219045867722183040000, за последние 24 часа он изменился на 0.60%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у ALPHA?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии ALPHA сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен AlphaBlockAI на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов ALPHA?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 999979256.060557, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов AlphaBlockAI?

AlphaBlockAI за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как ALPHA показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Analytics,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem?

По сравнению с другими активами в сегменте Analytics,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, динамика ALPHA зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.