Какова сегодняшняя актуальная стоимость AgentLISA?

Сегодня AgentLISA торгуется по цене ₽0.083669838363064800000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -6.69%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна LISA в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у AgentLISA сегодня?

AgentLISA имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался LISA сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽ до ₽0.089743150037493568000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов LISA?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска AgentLISA?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Artificial Intelligence (AI),Analytics,BNB Chain Ecosystem,Cybersecurity,Binance Alpha Spotlight, созданный на блокчейне --, LISA может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.