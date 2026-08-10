Какова текущая цена 4EVERLAND?

4EVERLAND оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на 1.94%.

Насколько быстро растёт сообщество 4EVER?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену 4EVERLAND?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль 4EVERLAND в секторе Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,DePIN,AI Framework. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов 4EVER?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как 4EVER соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽0.502159400844904096000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 3419270834.316 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.