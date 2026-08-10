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Текущая цена 4EVERLAND сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация 4EVER составляет 493,998 USD. Отслеживайте обновления цен 4EVER в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена 4EVERLAND сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация 4EVER составляет 493,998 USD. Отслеживайте обновления цен 4EVER в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена 4EVERLAND (4EVER)

Не в листинге

Текущая цена 1 4EVER в USD:

$0.00014449
$0.00014449$0.00014449
+0.01%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены 4EVERLAND (4EVER) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:26:14 (UTC+8)

Сегодняшняя цена 4EVERLAND

Текущая цена 4EVERLAND (4EVER) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.95% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 4EVER на USD составляет $ 0 за 4EVER.

На данный момент 4EVERLAND занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 493,998, при оборотном предложении 3.42B 4EVER. В течение последних 24 часов, 4EVER торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00671057, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе 4EVER изменился на +0.30% за последний час и на +12.84% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 63.79K.

Рыночная информация 4EVERLAND (4EVER)

$ 494.00K
$ 494.00K$ 494.00K

$ 63.79K
$ 63.79K$ 63.79K

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

3.42B
3.42B 3.42B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация 4EVERLAND составляет $ 494.00K, при 24-часовом объеме торгов $ 63.79K. Циркулируещее обращение 4EVER составляет 3.42B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.44M.

История цен 4EVERLAND в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00671057
$ 0.00671057$ 0.00671057

$ 0
$ 0$ 0

+0.30%

+1.95%

+12.84%

+12.84%

История цен 4EVERLAND (4EVER) в USD

За сегодня изменение цены 4EVERLAND на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены 4EVERLAND на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены 4EVERLAND на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены 4EVERLAND на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1.95%
30 дней$ 0+2.70%
60 дней$ 0+87.33%
90 дней$ 0--

Прогноз цены 4EVERLAND

Прогноз цены 4EVERLAND (4EVER) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена 4EVER в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены 4EVERLAND (4EVER) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена 4EVERLAND потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену 4EVERLAND достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены 4EVER, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены 4EVERLAND».

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Источник 4EVERLAND (4EVER)

Официальный веб-сайт

Категория :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)BNB Chain Ecosystem

О 4EVERLAND

Какова текущая цена 4EVERLAND?

4EVERLAND оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на 1.94%.

Насколько быстро растёт сообщество 4EVER?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену 4EVERLAND?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль 4EVERLAND в секторе Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,DePIN,AI Framework. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов 4EVER?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как 4EVER соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽0.502159400844904096000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 3419270834.316 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.

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Страница обновлена: 2026-08-10 15:26:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии 4EVERLAND (4EVER)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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