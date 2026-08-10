Сегодняшняя цена AEON

Текущая цена AEON (AEON) сегодня составляет ₽ 0,05455 с изменением 5,34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AEON на RUB составляет ₽ 0,05455 за AEON.

На данный момент AEON занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 10,26M, при оборотном предложении 188,00M AEON. В течение последних 24 часов, AEON торговался в диапазоне от ₽ 0,05259 (минимум) до ₽ 0,05964 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе AEON изменился на -0,02% за последний час и на -20,54% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 352,38K.

Рыночная информация AEON (AEON)

Рыночная капитализация ₽ 10,26M₽ 10,26M ₽ 10,26M Объем (24Ч) ₽ 352,38K₽ 352,38K ₽ 352,38K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 54,55M₽ 54,55M ₽ 54,55M Оборотное предложение 188,00M 188,00M 188,00M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 18,80% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация AEON составляет ₽ 10,26M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 352,38K. Циркулируещее обращение AEON составляет 188,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 54,55M.