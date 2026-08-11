Сегодняшняя цена GIZA

Текущая цена GIZA (GIZA) сегодня составляет $ 0.0012382 с изменением 37.68% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GIZA на USD составляет $ 0.0012382 за GIZA.

На данный момент GIZA занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 421,401, при оборотном предложении 340.33M GIZA. В течение последних 24 часов, GIZA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0.00241846 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.487082, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GIZA изменился на -5.83% за последний час и на +69.33% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.75K.

Рыночная информация GIZA (GIZA)

Рыночная капитализация $ 421.40K$ 421.40K $ 421.40K Объем (24Ч) $ 1.75K$ 1.75K $ 1.75K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Оборотное предложение 340.33M 340.33M 340.33M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация GIZA составляет $ 421.40K, при 24-часовом объеме торгов $ 1.75K. Циркулируещее обращение GIZA составляет 340.33M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.24M.