Текущая цена Kled AI сегодня составляет 0,03266955 USD. Следите за обновлениями цены KLED к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KLED прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Kled AI сегодня составляет 0,03266955 USD. Следите за обновлениями цены KLED к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KLED прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о KLED

Информация о цене KLED

Официальный сайт KLED

Токеномика KLED

Прогноз цен KLED

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Kled AI

Цена Kled AI (KLED)

Не в листинге

Текущая цена 1 KLED в USD:

$0,03266955
$0,03266955$0,03266955
+12,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Kled AI (KLED) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:48:22 (UTC+8)

Информация о ценах Kled AI (KLED) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,02739395
$ 0,02739395$ 0,02739395
Мин 24Ч
$ 0,0375188
$ 0,0375188$ 0,0375188
Макс 24Ч

$ 0,02739395
$ 0,02739395$ 0,02739395

$ 0,0375188
$ 0,0375188$ 0,0375188

$ 0,055581
$ 0,055581$ 0,055581

$ 0,00180339
$ 0,00180339$ 0,00180339

-4,97%

+12,03%

-2,89%

-2,89%

Текущая цена Kled AI (KLED) составляет $0,03266955. За последние 24 часа KLED торговался в диапазоне от $ 0,02739395 до $ 0,0375188, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KLED за все время составляет $ 0,055581, а минимальная – $ 0,00180339.

Что касается краткосрочной динамики, KLED изменился на -4,97% за последний час, на +12,03% за 24 часа и на -2,89% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Kled AI (KLED)

$ 32,66M
$ 32,66M$ 32,66M

--
----

$ 32,66M
$ 32,66M$ 32,66M

999,81M
999,81M 999,81M

999 811 484,5397793
999 811 484,5397793 999 811 484,5397793

Текущая рыночная капитализация Kled AI составляет $ 32,66M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KLED составляет 999,81M, а общее предложение – 999811484.5397793. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 32,66M.

История цен Kled AI (KLED) в USD

За сегодня изменение цены Kled AI на USD составило $ +0,00350926.
За последние 30 дней изменение цены Kled AI на USD составило $ +0,0925684805.
За последние 60 дней изменение цены Kled AI на USD составило $ +0,0319037463.
За последние 90 дней изменение цены Kled AI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00350926+12,03%
30 дней$ +0,0925684805+283,35%
60 дней$ +0,0319037463+97,66%
90 дней$ 0--

Что такое Kled AI (KLED)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Kled AI (KLED)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Kled AI (USD)

Сколько будет стоить Kled AI (KLED) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Kled AI (KLED) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Kled AI.

Проверьте прогноз цены Kled AI!

KLED на местную валюту

Токеномика Kled AI (KLED)

Понимание токеномики Kled AI (KLED) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KLED прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kled AI (KLED)

Сколько стоит Kled AI (KLED) на сегодня?
Актуальная цена KLED в USD – 0,03266955 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена KLED в USD?
Текущая цена KLED в USD составляет $ 0,03266955. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Kled AI?
Рыночная капитализация KLED составляет $ 32,66M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение KLED?
Циркулирующее предложение KLED составляет 999,81M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) KLED?
KLED достиг максимальной цены (ATH) в 0,055581 USD.
Какова была минимальная цена KLED за все время (ATL)?
KLED достиг минимальной цены (ATL) в 0,00180339 USD.
Каков объем торгов KLED?
Объем торгов за последние 24 часа для KLED составляет -- USD.
Вырастет ли KLED в цене в этом году?
KLED может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KLED для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:48:22 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Kled AI (KLED)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.