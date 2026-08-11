Сегодняшняя цена Rei

Текущая цена Rei (REI) сегодня составляет $ 0,02543681 с изменением 10,49% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации REI на USD составляет $ 0,02543681 за REI.

На данный момент Rei занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 25 435 460, при оборотном предложении 1,00B REI. В течение последних 24 часов, REI торговался в диапазоне от $ 0,02418139 (минимум) до $ 0,0305496 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,218973, тогда как исторический минимум составил $ 0,00605432.

В краткосрочной перспективе REI изменился на +1,30% за последний час и на +6,14% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 546,25K.

Рыночная информация Rei (REI)

Рыночная капитализация $ 25,44M$ 25,44M $ 25,44M Объем (24Ч) $ 546,25K$ 546,25K $ 546,25K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 25,44M$ 25,44M $ 25,44M Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Rei составляет $ 25,44M, при 24-часовом объеме торгов $ 546,25K. Циркулируещее обращение REI составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 25,44M.